ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geliyor

A HABER'İN son dakika açıklaması olarak duyurduğu haberde, iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump’ın temmuzda Türkiye’ye geleceği belirtildi. Bu ziyaret gerçekleşmesi halinde, Trump'ın başkan seçildiği Kasım 2016'dan bu yana Türkiye'ye yapacağı ilk ziyareti olacak. Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından da "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti konusunda Temmuz dahil alternatif tarihler üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulunuldu.