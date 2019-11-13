9 yıl önce kaybolan kadının katili, tanıdık çıktı

KONYA'NIN Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan Zehra Özkan'ın (34), o dönem gönül ilişkisi yaşadığı teyzesinin oğlu Ramazan Ç. (43) tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra bindirildiği ekip otosunda suçunu itiraf eden Ramazan Ç, Zehra Özkan'ı öldürdükten sonra cesedine sarılıp ağladığını, ardından da ormanlık alana attığını anlattı. Akşehir'in daha önce belde statüsünde olan Ortaköy Mahallesi'nde, eşinden boşandıktan sonra anne ve babasıyla yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının Temmuz ayında, gezmek için evden çıktı. Ancak bir daha dönmedi. Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen Özkan'ın izine rastlanamadı.

7 AY ÖNCE DOSYA POLİSE DEVREDİLDİ

Savcılık Zehra Özkan'ın bulunması için dosyayı, 7 ay önce polise verdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de özel ekip kurdu. Özel ekip, kayıp kadının yakınlarıyla görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sırasında iki kez evlenip boşanan Zehra Özkan'ın kaybolduğu dönem, evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Ç. ile gönül ilişkisi yaşadığı ortaya çıktı.

ORMANDA BULUNAN KADIN CESEDİ

Özel ekip, Zehra Özkan'nın kaybolduğu dönemde, ilçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkisindeki ormanlık alanda, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan bir kadın cesedi bulunduğunu da belirledi.Cesedin, Zehra Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Kuzen Ramazan Ç. de teknik ve fiziki takibe aldı. Ramazan Ç'nin kadın cesedinin bulunduğu günlerde söz konusu ormanlık alana gittiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDIKTAN 13 DAKİKA SONRA İTİRAF ETTİ

Ramazan Ç. dün gözaltına alındı. Konya'ya götürülmek üzere ekip otosuna bindirilen Ramazan Ç, 13 dakika sonra Zehra Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti.

EVLENELİM DEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İlk ifadesinde o dönem kendisinin de evli olduğunu anlatan Ramazan Ç, "Zehra iki kez evlenip boşanmıştı. İlişkimiz vardı. Zehra'yı alıp Antalya'daki ağabeyimin evine götürdüm. Orada bir gün kaldıktan sonrada bir akrabamızın evine götürdüm. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş. Benden şüphelenmemeleri için Akşehir-Antalya arasında sürekli gidip geldim. Beş gün sonra Zehra'yı ailesinin yanına götürmek için yola çıktım. Zehra, 'Beni eve götürme, dönmek istemiyorum, artık evlenelim' dedi. Ben de evli ve çocuklarım olduğunu, bunun için zaman gerektiğini söyledim. Ancak Zehra'yı ikna edemedim. Aramızda tartışma çıktı. Zehra'yı bıçakladım." dedi.