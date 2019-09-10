85 yaşındaki, çocuğa cinsel istismar zanlısı tutuklandı
Bartın’da çocukları para ile kandırıp cinsel istismarda bulunan 85 yaşındaki Ahmet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet T.'nin aynı suçtan daha önce de gözaltına alınıp, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest kaldığı öğrenildi.
GENEL 10.09.2019, 12:14
OLAY, Demirciler Mahallesi Hendekyanı Caddesi İnönü İlkokulu’nun önünde meydana geldi. 85 yaşındaki Ahmet T. isimli şahıs, okul önündeki durakta bekleyen 3 erkek çocuğuna para verip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı.Çevredekiler duruma müdahale ederek durumu emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınanAhmet T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.Ahmet T.'nin aynı suçtan daha önce de gözaltına alınıp, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest kaldığı öğrenildi.
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Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
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