85 yaşındaki adamdan çocuklara taciz! Durakta yaptığı iğrençliği görenler telefona sarıldı

BARTIN'DA, Ahmet T.'nin (85), okul önündeki durakta bekleyen çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu görenler, tepki gösterip, polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARA VERİP TACİZ ETTİ

Olay, dün, Demirciler Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu'nun önünde meydana geldi. Ahmet T., okul önündeki durakta bekleyen 9- 11 yaşlarındaki 3 erkek çocuğuna para verirken, tacizde bulundu.

ÇEVREDEKİLER POLİSE HABER VERDİ

Bunu gören çevredekiler, Ahmet T.'ye tepki göstererek, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çocukların ifadesine başvurup, Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Bu sırada çevrede bulunanlar, polis aracına bindirilen Ahmet T.'ye vurmaya çalıştı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ

Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T.'nin, daha önce de gözaltına alınıp, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.