75 yaşındaki taciz zanlısından mide bulandıran savunma: Şeytana uydum
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 75 yaşındaki İshak Yalman Y., komşusunun 13 yaşındaki kız çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı
GENEL 13.09.2019, 13:32
İDDİALARA göre, İshak Y., 2019 yılı Şubat-Nisan ayları içinde kız çocuğuna birçok kez benzeri tacizlerde bulundu.
’ŞEYTANA UYDUM’
Kız çocuğunun yaşananları halasına anlatması üzerine konu polise intikal etti.Şikayet üzerine İshak Yalman Y. gözaltına alındı. Cinsel saldırı suçlaması yapılan İshak Yalman Y., dün mahkemeye çıkarıldı.Mahkemede bilgi veren polis yetkilileri, "Zanlı suçunu kabul etti" dedi. Mahkemede söz alan İshak Yalman Y., "Özür dilerim. Şeytana uydum" dedi. Hakkında bir gün gözaltı süresi verilen zanlının yarın yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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