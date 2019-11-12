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7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu canlı yayında bozdu

İmam nikâhıyla 7 kadınla birden evlenen Ömer Sırtaş, telefonla bağlandığı Müge Anlı'nın programında "Hepinizin birbirinizden haberi vardı. Kalkıyorsunuz günahı suçu olmayan insana suç atıyorsunuz" dedi.

GENEL 12.11.2019, 15:34
7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu canlı yayında bozdu
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41 yaşındaki Ömer Sırtaş, imam nikahlı olarak 7 kadınla evlendi. 7 eşinden toplam 5 çocuğu bulunan genç adam, yıllarca birbirlerinden haberleri olmayan eşlerle yaşadı. Bir kaynana Ömer'i aradığında telefonu diğer kadının açması üzerine iki eş birbirinden haberdar oldu.

"ÇOCUĞU ALDIRMAK İSTEDİĞİMDE..."

Bu olay üzerine Sırtaş'ın evlendiği kadınlardan biri olan Sevgi Demir, dedektif gibi olayın izini sürdü. Sırtaş'ın oyununu bozan Demir, Müge Anlı'nın programına katılarak başından geçenleri bir bir anlattı. Sırtaş'ın uzun süre peşinden koştuğunu belirten Demir, "Evlenmek istediğini fakat boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Halbuki bekârmış! Aylar geçiyordu. Evlenmek için can atıyorduk. Bu nedenle imam nikahı kıyılmasını kabul ettim. Hamile kaldım. Çocuğu aldırmak istediğimde ise, 'Aramızdaki bağın hiçbir şekilde kopmaması gerekiyor' diyerek karşı çıktı ve beni çocuğu doğurmaya ikna etti. Her gün evde kalmıyordu, yaptığı çiftçilik işi gereği hayvan almak için şehir dışına gittiğini söyleyerek haftanın altı günü eve gelmediği oluyordu. Daha sonra birkaç semt ötemde başka bir kadınla birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Tabi bunları öğrenmem benim senelerimi aldı" ifadelerini kullandı.

"ADLİYEYE KOŞTUM, YARDIM İSTEDİM"

Açıklamasının devamında "Ulaştığım kadınlardan bir tanesi bana inanmadı ve hatta küfür etti" diyen Demir, şöyle devam etti: "Ömer, ben diğer kadınları buldukça saldırganlaşmaya başladı. Adliyeye koştum ve yardım istedim. Oğlumun böyle bir babası olduğu için çok üzülüyorum. Bu adamın parası olsa, bir fırsat verilse bir sürü kadınla daha evlenebilme potansiyeline sahip olduğunu biliyorum. Çok acı bir durum. Benim gibi bu adam tarafında hatta benle aynı durumu başka yerlerde başka adamlarla yaşayan kadınlara da buradan sesleniyorum. Ben korkmadım, susmadım. Siz de susmayın."

"HEPİNİZİN BİRBİRİNİZDEN HABERİ VARDI"

Sevgi Demir'in bu açıklamaları sonrası Türkiye gündemine oturan Ömer Sırtaş, canlı yayına telefonla bağlandı. Kadınların birbirinden haberdar olduğunu belirten Sırtaş, "Hiç birinden ötekini saklamadım. Birinci eşimden ayrıldım, ikinci eşimle resmi evlendim. Üçüncü eşimden ayrılmadan Selin'in hayatındaydım. Selin'den 2 çocuğum oldu. Sevgi'ye gelince DNA testi için davayı açan bendim. Ben her zaman kabul ettim. Selin, Sevgi'yi kışkırttı. Selin, en başından beri biliyor. Selin, Sevgi'nin annesiyle de konuşuyordu. Hepinizin birbirinizden haberi vardı. Kalkıyorsunuz günahı suçu olmayan insana suç atıyorsunuz" şeklinde konuştu.

"NİYE KADERİNİZİ BİR ADAMIN ELİNE BIRAKIYORSUNUZ?"

Ömer Sırtaş'ın bu açıklamaları sonrası kadınların birbirinden haberdar olduklarını öğrenen Müge Anlı ise "Adama diyorsunuz ki başkasıyla geziyor. 50 kişiyle daha gezer. Bu adama mı kızalım, bu adamla beraber olanlara mı kızalım. Niye kaderinizi bir adamın eline bırakıyorsunuz?" dedi.

"BİR TANE ÇAKTIM MI BİR TANE DE YER ÇAKAR"

Sevgi Demir bu eleştiri üzerine "Beni rahat bırakmadı, peşimi bırakmadı" deyince Müge Anlı, "Yaa bırak! Bana biri gelecekte rahat bırakmayacak, bir tane çaktım mı bir tane de yer çakar" sözleriyle tepki gösterdi.

#7 farklı kadın #canlı yayın #imam nikahı #müge anlı #Ömer Sırtaş
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