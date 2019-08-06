6 aydaki doğal afetlerin faturası 73 milyar dolar, 3 bin 800 ölüm

DÜNYA çapında 120 ülkede 50 bin çalışanıyla risk, sigorta, reasürans, emeklilik, insan kaynakları çözümleri, sağlık ve yan haklar konularında profesyonel hizmetler sunan AON Corporation 2019'un ilk 6 ayını kapsayan Küresel Doğal Afetler Raporu yayımlandı. Rapora göre, bu yılın ilk 6 ayında dünya çapında 163 doğal afette 73 milyar dolarlık ekonomik kayıp oluşurken, bunun 20 milyar dolarını sigortalı kayıplar oluşturdu. 2019'un ilk yarısında gerçekleşen doğal afet kaynaklı kayıpların, 2000- 2018 yılları arasındaki ortalama 94 milyar dolarlık kayba göre yüzde 22 düşüş yaşadığı da açıklandı. Sigortalanmış kayıplar ise geçen 18 yılın ortalaması olan 27 milyar dolarlık kayba göre yüzde 26 düşüşle 20 milyar dolarda kaldı.AON Türkiye Eş CEO'su Ferhan Özay, raporun doğal afet trendlerini tespit etmeyi, volatiliteyi (değer değişimi) yönetmeyi ve doğal afetler karşısında dayanıklılığın artmasına katkıda bulunmayı hedeflediğini açıkladı. Bu yılki yarıyıl raporuna göre, doğal afet kaynaklı ekonomik kayıpların 73 milyar dolar olduğunu kaydeden Özay, "20 milyar dolarlık kısmını ise sigortalanmış kayıpların oluşturduğunu, sigortalanmış kayıpların da yüzde 78'lik bölümünün şiddetli hava olayları ve sellerden kaynaklandığını görüyoruz. Doğal afetlerin yol açtığı kayıplar, şirketleri afetlerin etkilerini azaltma ve dirençliliği arttırma konusunda yeni adımlar atmaya zorluyor. Veriler ve analizler ışığında, şirketin gelirlerini ve karlılığını tehdit etmesi muhtemel iklim değişikliği, şiddetli hava olayları ve bunların yaratacağı muhtemel kayıplar hesaplanmalı. Böylece, şirketin finansal yapısına göre özelleştirilmiş parametrik çözümlerle etkin bir koruma sağlanabilir" diye konuştu.



BU YILKİ KAYIP SON 10 YILIN ORTALAMASININ ALTINDA



2019'un ilk yarısındaki kayıpların son 10 yıllık ortalamanın ve 21'inci yüzyıl ortalamasının (2000-2018) altında olmasına rağmen, 1980-2018 ortalamasının üzerinde olduğu görülüyor. AON'un raporu, 2019'un ilk 6 ayı için 73 milyar dolarlık kaybın, bir önceki 10 yılda gerçekleşen 121 milyar dolarlık kayıptan yüzde 40, 2000-2018 arasında gerçekleşen 94 milyar dolarlık kayıptan yüzde 22 daha düşük olduğunu gösteriyor. 2019'un ilk 6 ayı için 20 milyar dolar olarak ön görülen sigortalanmış kayıp tutarı, son 10 yıldaki ortalama kaybın (36 milyar dolar) yüzde 45 ve 2000-2018 ortalamasının (27 milyar dolar) yüzde 26 gerisindeyken, 1980'den bu yana hesaplanan toplam kayıp tutarının (19 milyar dolar) yüzde 6 üzerinde kalıyor.



SADECE ŞİDDETLİ HAVA OLAYLARININ KAYBI 72 MİLYAR DOLAR



Rapora göre, 2019'un ilk 6 ayında toplamda 163 doğal afet meydana gelirken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ülkelerinde, önemli kayba yol açan 50 doğal afet yaşandı. 73 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olan doğal afetlerden tek başına şiddetli hava olaylarının 72 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olduğu belirlendi. Raporda, büyük ekonomik kayıplara neden olan başlıca doğal afetlerin sel ve şiddetli hava olayları olduğu belirtildi.



3 BİN 800 KİŞİ HAYATI KAYBETTİ



2019 Haziran ayının tüm dünyada kayıtlara geçen en sıcak haziran olduğu da belirtilen raporda, 2019'un ilk yarısında önemli ekonomik kayıplara yol açan doğal afetlerde toplamda 3 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 2019'un yarısında en çok ölüme yol açan doğal afetler olan tropik fırtınalar ve sel baskınları, sırasıyla bin 500 ve bin 425 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Tropik fırtınalar nedeniyle yaşanan can kayıplarının büyük bölümü ise Afrika'da yaşandı.