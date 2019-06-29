4 milyon 795 bin euroyu çalan buhar oldu, gözcüler yakalandı!

ADANA'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmada nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Hırsızlıkta kullanıldıktan sonra terk edilmiş halde bulunan lüks otomobilin, arıza yapması nedeniyle bırakıldığı, bazı zanlıların dolmuşla bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, kurumlar ve bankalar arasında para transferi yapan firmaya ait nakil aracına yüklenmek üzere, içerisinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuval hazırlandı. Para dolu çuvalları nakil aracına yüklemek için taşıyan güvenlik görevlisi, kendisini olay yerinde bekleyen bir otomobile binerek kaçtı.

ARAÇ ARIZALANINCA TERK ETMİŞLER

Polis ekipleri alınan ifadeler ve yapılan araştırmalar sorucu hırsızlığa ilişkin yeni bilgilere ulaştı. Hırsızlıkta kullanıldıktan sonra merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan lüks otomobilin, arıza yapması nedeniyle bırakıldığını belirleyen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceledi. Ekipler, otomobilden inen bazı şüphelilerin daha sonra bir yolcu minibüsüne binerek olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti.

GÖZCÜLÜK YAPAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı araştıran Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıklarını belirledikleri Tuncay B., Ahmet K., Abdulsamet B. ve Mehmet G. isimli zanlıları gözaltına aldı. Zanlılar, emniyette alınan ifadelerinde, Burak E. ve diğer zanlılardan Mehmet E. G. ile birlikte evden çıktıklarını ve Burak E.'yi para taşıma şirketine bıraktıklarını, oradan da bir kıraathaneye gittiklerini söyledi. Mehmet E.G.'nin lüks otomobilin içerisindeki ve tanımadıkları 2 kişiyle konuştuğunu gördüklerini söyleyen zanlılar, "Daha sonra 2 otomobil halinde Burak E.'nin görev yaptığı şirkete gittik. Mehmet E. G. diğer otomobil ile geldi. Biz olay yerinde gözcülük yaparken, Burak E. paraları alarak diğer otomobile bindi. Olay yerinden hızla kaçarken, Mehmet E. G. bizi cep telefonuyla arayarak mahalleye dönmemizi söyledi. Biz mahalleye döndük ve daha sonra onlardan hiçbir haber alamadık" ifadesinde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi'ne getirilen Tuncay B., Ahmet K., Abdulsamet B. ve Mehmet G., sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.