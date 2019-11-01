4 akademisyeni öldüren cani yine rahat durmadı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38), yargılandığı Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Savunması sorulan Bayar, müşteki avukatlarından Mustafa Algam'a hakaret edince, mahkeme başkanı, SEGBİS'i kapatıp duruşmayı erteledi.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi binasında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar ile azmettirici olduğu iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y.'nin yargılandıkları davanın bugün 3'ncü duruşması yapıldı.

SEGBİS İLE BAĞLANDI

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katil zanlısı Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanık Saadet Aylin Y. ise salonda hazır bulundu.

MÜŞTEKİ AVUKATINA HAKARETLER YAĞDIRDI

SEGBİS üzerinden savunması sorulan Volkan Bayar, müşteki avukatlarından Mustafa Algam'a hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, SEGBİS sistemini kapattırarak, duruşmayı sonlandırdı. Duruşma 24 Ocak 2020 tarihine ertelendi.