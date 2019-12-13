3 erkek çocuk ailelerine anlatınca ortaya çıktı! Mide bulandıran olay
Nevşehir'de bir köy okulunda 3 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Cinsel saldırı olayı, çocukların durumu ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı.
NEVŞEHİR'İN Gülşehir ilçesinde bir köy okulunda 3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs İstanbul'da yakalandı. Jandarma ve polisin yoğun çalışmaları sonucu yakalanan şahıs, İstanbul'da mahkemeye çıkarılacak.
ÇOCUKLAR ANLATINCA ORTAYA ÇIKTI
Edinilen bilgilere göre, Gülşehir'de bir köy okulunda 3 erkek öğrenciye cinsel saldırı olayı, çocukların yakınlarına söylemesi ile ortaya çıktı. Köyde çocukların yakınlarına olayı anlatmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti.
JANDARMA VE POLİS HER YERDE ARADI, İSTANBUL'DA YAKALANDI
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmasıyla birlikte jandarma ve polis ekipleri her yerde arama yaptı. Dün gece saatlerinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonrasında S.S. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
DURUŞMA İSTANBUL'DA
Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen S.S.'nin İstanbul'da mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.
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