25 kilo salep soğan ile yakalandılar! 300 bin TL ceza yediler

Elazığ'da 25 kilo salep soğanıyla yakalanan 5 kişiye toplam 300 bin TL para cezası kesildi.

25 kilo salep soğan ile yakalandılar! 300 bin TL ceza yediler
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ELAZIĞ'DA 25 kilogram salep soğanı ile yakalanan 5 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek” suçundan toplam 300 bin TL para cezası kesildi. Koruma altında bulunan salep soğanları ise tekrar aynı bölgede toprakla buluşturuldu.  Yakalanan şahsa 48 bin TL para cezası kesilmiş, salep soğanlarının ise tekrar ekimleri yapılmıştı. Bu yıl "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçunun para cezasının 60 bin TL'ye yükseldiği öğrenildi. Araçtaki salep soğanlarını topladığı ileri sürülen 5 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine de bildirildi. Bölgeye giden ekipler, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek"ten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 5 şüpheliye ayrı ayrı 60 bin TL olmak üzere toplam 300 bin TL'lik para cezası uyguladı. Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler ise, polisten teslim aldıkları salep soğanlarını bölgede tekrar toprakla buluşturdu. Aynı ilçede geçtiğimiz ay 6 şahıs yine 25 kilogram salep soğanı ile yakalanmış, aynı maddeye göre işlem yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl ise bölgede 1 şüpheli 6 kilogram salep soğanı ile yakalanmıştı. 

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