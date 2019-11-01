banner449

banner552

banner481

banner472

23 yaşındaki sevgilisini kıskanıp 85 yaşındaki komşusunu öldürdü

Bakırköy'de 85 yaşındaki komşusu Hüseyin Seyman'ı Silivri'ye götürüp tabancayla vurarak öldürdükten sonra cesedini gömen Ali Malkara, cinayeti 23 yaşındaki sevgilisini yaşlı adamdan kıskandığı için işlediğini itiraf etti.

GENEL 31.10.2019, 13:10
23 yaşındaki sevgilisini kıskanıp 85 yaşındaki komşusunu öldürdü
banner404

İSTANBUL Bakırköy'de yaşayan ve komşusu Hüseyin Seyman'ı (85) Silivri'ye götürüp, tabancayla vurarak öldürdükten sonra cesedini gömdüğünü itiraf eden Ali Malkara'nın cinayeti, 23 yaşındaki sevgilisini yaşlı adamdan kıskandığı için işlediğini söylediği öğrenildi. Malkara'nın, Seyman'ı aracıyla Silivri'ye götürdüğü ve tek başına geri döndüğü, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarından tespit edildi.Bakırköy'de yalnız yaşayan itfaiye emeklisi Hüseyin Seyman, çalıştığı dönemde adı açıklanmayan bir genç kızı manevi evladı kabul edip, okutarak mimar olmasını sağladı. Seyman'ın manevi kızı, 23 Ekim günü Kartaltepe Polis Merkezi'ne giderek, 'baba' olarak gördüğü Hüseyin Seyman'ın 3 gündür kayıp olduğunu bildirdi. Yaşlı adamın kaybolmasını şüpheli bulan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bilgisine başvurulan Seyman'ın manevi kızı, polise, "Beni okuttu. Manevi babamdır. Kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundum. Benim dışımda evlerine karşımızda oturan Ali bey ve sevgilisi gelirdi" dedi.

"YEMEK GÖTÜRÜYORDUK"

Bu bilgi üzerine polis ekipleri, Seyman'ın karşı komşusu Ali Malkara (42) ile soyadı açıklanmayan sevgilisi Seher'in (23) ifadesine başvurdu. İkili polise, "Hüseyin amcaya gider gelirdik. Yemek götürüyorduk. Kaç gündür de görmüyoruz" diye ifade verdi.

İNANDIRICI GELMEDİ

Ancak ifadelere inanmayan polis, şüpheli olarak Ali Malkara'yı incelemeye aldı. Önce Malkara'nın hafif ticari aracının plakası tespit edildi. Ardından da sokak ile güzergahlarda güvenlik kamerası arandı ancak bulunamadı. Araca ait ilk görüntüye ise mobese kayıtlarından ulaşıldı. D 100 Karayolu'nun Şirinevler Mevkii'ne ait görüntü, kurulan özel ekip tarafından izlendi. Saatlerce görüntüyü izleyen ekip, İstanbul'un Tekirdağ yönündeki PTS kayıtlarına da başvurdu.

TÜYAP'TA PTS'YE YAKALANDI

Ali Malkara'nın kullandığı aracın, yaşlı adamın kaybolduğu gün Büyükçekmece TÜYAP mevkisinde PTS'ce fotoğraflandığı ortaya çıktı. Malkara'nın gidiş yönündeki fotoğrafta beraberinde Hüseyin Seyman olduğu, dönüş yönündeki fotoğrafta ise yalnız olduğu görüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, kayıp başvurusundan 70 saat sonra matbaa sahibi Ali Malkara ve sevgilisi Seher'i gözaltına aldı. Malkara sorgusunda, "Hüseyin amca her gittiğimde çok sevdiğim hatta ileride evlenmeyi düşündüğüm Seher'le ilgili konuşuyordu. 'Keşke Seher olsa' gibi laflar diyordu. Bu da bende aşırı kıskançlığa neden oldu. Olay günü 'hadi senle Silivri'ye gidelim, içki içelim' dedim. Onu alıp Silivri'ye gittim. Bir markete girdik. Bana 'keşke Seher gelseydi' deyince, çıldırdım. Dayımın evinin bahçesine götürdüm, arkasından tek kurşunla öldürdüm. Yaklaşık 4 metre kadar sürükleyerek bahçeye gömdüm" diyerek, cinayeti itiraf etti.

#Bakırköy #Sevgili #komşu #Hüseyin Seyman #Ali Malkara #Cinayet
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
İmsak 05:53
Güneş 07:14
Öğle 12:46
İkindi 15:42
Akşam 18:08
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5
banner440
banner545