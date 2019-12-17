2019 yılının en başarılı e-ticaret sitesi ödülü Batman'a gitti

ÇİLEK Medya Grup tarafından düzenlenen Doğu Ödülleri ilk kez bu sene Diyarbakır'da düzenlendi. Ödül töreninde, 2019 yılının en başarılı e-ticaret sitesi, bir Batman şirketi olan getirecem.com oldu.

SANAT CAMİASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ KATILDI

Çilek Medya grup tarafından organize edilen ödül gecesine Erkan Petekkaya, Yusuf Güney, Nuri Alço, Tuba Özerk, Azad Yılmaz gibi sanat camiasının önemli isimleri katıldı. Programın sunuculuğunu ise Kaan Akıncı yaptı.

EN İYİ E-TİCARET SİTESİ GETİRECEM.COM

Eğitim, sanat, müzik ve bölge şirketlerinin ödül aldığı gecede, 2019 yılının en başarılı e-ticaret sitesi bir Batman şirketi olan getirecem.com oldu. Şirket adına ödülü alan Hasan Çetinkaya ödül sonrası açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, "Üretirken, teknolojiyi, e-ticareti ve robotla üretimi; üretim proseslerimize entegre etmezsek üretim maliyetlerini minimize edemez ve rekabet edemeyiz. Katkısız doğal ve sağlıklı ürünlere ihtiyaç her geçen gün artarken diğer taraftan ülkemizde tarımı ve hayvancılığı unutur olduk" şeklinde konuştu.

"5 BİN TL MAAŞA ÇOBAN BULAMIYORUZ"

"Bir diğer konu, asgari ücret verilen 600 kişilik kontenjanlı iş için 15 bin iş başvurusu yapılırken, getirecem.com olarak 5.000 TL maaşlı çoban veya 3.000TL maaşlı tandır ekmeği yapacak kadın bulamıyoruz."

Öte yandan şirket yetkilisi Hasan Çetinka'ya, siteyi kurma amaçlarını şu sözlerle özetledi:

"İşte bu projeksiyonlar ışığında, 23 yıllık teknoloji sektöründeki tecrübemizle, sağlıklı doğal ürünleri üretmek üzere getirecem.com'u kurduk."

Çetinkaya, 1 yıl içerisinde 4.000 evin kapısını çaldıklarını ve 100.000 adet siparişe ulaştıklarını belirtti.