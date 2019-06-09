200 gün açlık grevi yapan HDP'li Güven taburcu oldu

AÇLIK grevinin ardından kaldırıldığı hastaneden taburcu edilen HDP Milletvekili Leyla Güven "En kısa zamanda başta Hakkari halkı olmak üzere bütün halkımızla kucaklaşmak için daha güçlü döneceğim" dedi. Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) yaptığı açıklamaya göre Güven'in bir süre daha tedavi göreceği belirtildi. Sağlık koşulları nedeniyle Güven’in Diyarbakır dışında tedavisinin sürdürüleceği ifade edilerek, daha sonra DTK Eş Başkanlığı görevine devam edeceği vurgulandı. Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre DTK açıklamasında, “Eşbaşkanımızın hastanedeki tedavi süreci bugün itibariyle tamamlanmış ve hastaneden taburcu edilmiştir. Ancak, doktorlarının da tavsiyesiyle 200 gün süren açlık grevinin etkilerinin tamamen giderilmesi için bir müddet daha sağlık kontrollerinin sürdürülmesi gerekmektedir” denildi. Leyla Güven’in kızı gazeteci Sabiha Temizkan da sosyal medya hesabından, “Annem Leyla Güven eski sağlığına kavuşabilmek için bir süre ziyaretlere ara vermek durumunda kaldı. Onu görmek isteyen herkese şimdilik selamlarını gönderiyor. ‘En kısa zamanda başta Hakkari halkı olmak üzere bütün halkımızla kucaklaşmak için daha güçlü döneceğim’ diyor” paylaşımında bulundu.