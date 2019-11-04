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18 yaşındaki kızı kaçıran yaşlı adamdan skandal sözler: Nikah kıyacağım

18 yaşındaki kızının 60 yaşındaki bir adam tarafından kaçırıldığını öne süren bir anne, Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi. Telefonla canlı yayına bağlanan 60 yaşındaki adam, kaçırma iddialarını reddederek genç kız ile nikah masasına oturacağını söyleyince stüdyoda gergin anlar yaşandı.

GENEL 04.11.2019, 13:21
18 yaşındaki kızı kaçıran yaşlı adamdan skandal sözler: Nikah kıyacağım
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HER gün yeni bir olayın araştırıldığı Müge Anlı'da şoke eden bir olay daha yaşandı. Sakarya'da kaybolan 18 yaşındaki Yaren Kara'nın 60 yaşındaki akrabası tarafından kaçırıldığı iddiası ekran başındaki izleyicileri ve konukların ağızlarını açık bıraktı. İddiaların odak noktasındaki yaşlı adam Yaren Kara ile birlikte olduklarını ve evleneceklerini söyledi.

KIZINI ARAMAK İÇİN GELDİ

ATV'nin en çok izlenen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kızını aramak için gelen Mine Hanım'ın anlattıkları programa damga vurdu. Mine Hanım, 18 yaşındaki kızı Yaren Kara'nın 60 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası akrabası Ahmet Akkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti.

KIZINA 12 YAŞINDAN BERİ MÜSTEHCEN MESAJLAR ATTIĞINI SÖYLEDİ

Kızıyla arasının çok iyi olmadığını ve yüzündeki doğum lekesinden dolayı kızının kendisinden utandığını söyleyen anne Mine Hanım, şüpheli Ahmet Akkaya'nın kızına 12 yaşından beri müstehcen mesajlar attığını ileri sürdü. Anlatılanlar karşısında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı, 18 yaşındaki Yaren'i kaçıran Ahmet Akkaya'ya "Ahmet bey, hemen arayın beni uğraştırmayın" diyerek gözdağı verdi.

"BEN ONUNLA HAYAT YAŞAMAYA RAZIYIM" DEDİ

Kısa bir süre sonra programa telefonla katılan Yaren Kara ise annesi ile ilgili çarpıcı şeyler söyledi. Genç kız "Babam öldükten sonra annem, annesinin yanına gitti. Ben yalnız kaldım. Annem benim adımı 15 yaşımdan beri Ahmet Akkaya ile çıkarmaya başladı. Dedemi öldürdü, ama ceza almadı. Suçu Ahmet Akkaya'ya atmaya çalıştı. Benim 18 yaşıma kadar Ahmet Akkaya ile ilişkim olmamıştı zaten. Ahmet Akkaya'yı seviyorum. Ben onunla hayat yaşamaya razıyım. Biz evleneceğiz." dedi.

HİÇBİR TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, Yaren'e "Gel sana başka bir hayat kuralım" dedi. Ancak genç kız hiçbir teklife yanaşmadı.

"OLAN OLMUŞ"

Programa telefonla bağlanan Ahmet Akkaya ise "Olan olmuş, ben bu kızı nikahıma alacağım" sözleriyle Anlı ve stüdyodakileri çileden çıkardı.

#yaşlı adam #nikah #müge anlı #Yaren Kara #Sakarya
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