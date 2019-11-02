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17 yaşındaki kızı önce hamile bıraktı, sonra fuhuş çetesi lideri yaptı

Diyarbakır'da fuhuş ve hırsızlık çetesine düzenlenen operasyonda kan donduran detaylar ortaya çıktı. Çete liderinin, 17 yaşındaki kız ile zorla ilişkiye girdiği, hamile kalan kızı daha sonra da çetenin başına getirdiği öğrenildi.

GENEL 02.11.2019, 15:57
17 yaşındaki kızı önce hamile bıraktı, sonra fuhuş çetesi lideri yaptı
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DİYARBAKIR polisinin yaşları küçük kız çocuklarına fuhuş, erkek çocuklarına hırsızlık yaptıran çeteye yönelik 3 ilde yaptığı operasyonda gözaltına aldığı 40 kişiden aralarında çete lideri İ.İ'nin de (30) olduğu 23 şüpheli tutuklandı. İ.İ'nin cinsel istismarda bulunup, hamile bıraktığı 17 yaşındaki G.K'yi fuhuş şebekesinin başına getirdiği öğrenildi.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Diyarbakır, İstanbul ve Mardin'de uyuşturucu ticareti, yağma, tehdit, darp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını işleyen çeteye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda çete lideri İ.İ'nin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 11 gram kokain, 86 gram esrar, 25 bin 172 hap, 1 adet otomatik tabanca, 5 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı, silahlara ait şarjör ve 166 adet fişek ile çok sayıda çalıntı mal ve ziynet eşyası ele geçirildi. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen çete lideri İ.İ. ve 9 kişi tutuklandı, 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 kişi ise etkin pişmanlık yasasından yararlandı.

YAŞI KÜÇÜK KIZLARA FUHUŞ, ERKEKLERE HIRSIZLIK YAPTIRIYORLARDI

Yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen çete lideri İ.İ'nin 17 yaşında G.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu, hamile kalan kızı daha sonra da fuhuş şebekesinin başına getirdiği belirlendi. G.K, sorgusunun ardından mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin küçük yaştaki erkek çocukları da hırsızlık için başta Mardin olmak üzere yakın illere gönderdikleri öğrenildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ÇETE KURDU

Cinayet suçundan cezaevinde bulunan çete lideri İ.İ'nin, tahliye olduktan sonra fuhuş, hırsızlık ve uyuşturucu çetesi kurduğu, Diyarbakır polisinin başarılı operasyonları nedeniyle İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İ.İ'nin İstanbul'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarını yönettiği tespit edildi. İ.İ, Diyarbakır'a dönünce gözaltına alındı.

ÖZEL EKİP İSTANBUL'A GİTTİ

Öte yandan Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip de İstanbul'a gönderildi. Burada çete elemanlarını takip eden ekipler, İstanbul polisiyle koordineli çalışarak birçok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Bu operasyonlarda da 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Böylelikle çeteye yönelik operasyonda tutuklanan sayısı 23'e çıktı.

ŞİŞLİ'DE ÇATIŞANLAR DA ÇETE ELEMANI

İstanbul Şişli'de 3 Ekim tarihinde iki grup çocuklara aldırış etmeden silahlı çatışmaya girdi. Olayda 1 kişi gözaltına alındı. Olaydan sonra çalışmalara başlayan polis 1'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmaya giren uyuşturucu satıcılarının da bu çetenin elemanları olduğu öğrenildi.

#17 yaşındaki kız #Hamile #fuhuş çetesi #Fuhuş #Diyarbakır #hırsızlık çetesi #çete lideri
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