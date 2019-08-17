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17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü

Denizli'de 17 yaşındaki genç doğum gününe çağırdığı 15 yaşındaki kız arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü.

GENEL 30.08.2019, 09:01 Melike Temir
17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü
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DENİZLİ'DE 15 yaşındaki Zeynep Atagül, doğum gününde erkek arkadaşı U.K'nin tüfeğinden çıkan saçmalar sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki U.K, tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia etti. Olay, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altun Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynep Atagül doğum gününü kutlamak üzere erkek arkadaşı U.K'nın evine gitti. Evde doğum günü kutlamasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tüfek patladı

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri parmakları kopan Atagül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Atagül'ün 17 yaşında erkek arkadaşı U.K. gözaltına alındı. U.K, ilk ifadesinde tüfeğin kaza sonucu patladığını söyledi.SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER Cumhuriyet savcısının inceleme yapmak için geldiği olay yerinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Genç kızın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. 15 yaşındaki kızın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yakınlarına ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Jandarma ekipleri olayın cinayet mi yoksa kazayla mı gerçekleştirildiğini araştırıyor.

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#Denizli #KIZ ARKADAŞ #tüfek
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