16 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırıp, hayatı zindan ettiler

İSTANBUL Sarıyer'de bir çete, 16 yaşındaki kız çocuğunu uyuşturucuya alıştırıp uygunsuz görüntülerini çektiler. Tehdit ve şantajla çocuğu istismar eden 8 kişi gözaltına alındı. CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre 16 yaşındaki lise öğrencisi bir çete tarafından önce uyuşturucuya alıştırıldı ardından da uygunsuz görüntüleri çekildi.

İSTİSMARCILARIN GERÇEK ADINI BİLMİYORDU

İstismara uğrayan çocuk karakola başvurdu. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir psikolog eşliğinde çocuğun ifadesini aldı. 16 yaşındaki çocuk başına gelen tüm olayları polise anlattı. Kendisini istismar edenlerin gerçek isimlerini bilmiyordu.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis takma isimlerden o şüphelilere ulaştı. 8 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu satma, yaralama ve cinayet suçlarından suç kayıtları bulunduğu belirlendi. Çocuk, devlet korumasına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı. 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.