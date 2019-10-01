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1,5 yaşındaki bebek 5'inci kattan merdiven boşluğuna çakıldı!

Gaziantep'in Araban ilçesinde 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen bebek hastaneye kaldırıldı. 1,5 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENEL 01.10.2019, 09:58
1,5 yaşındaki bebek 5'inci kattan merdiven boşluğuna çakıldı!
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GAZİANTEP'İN Araban ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek öldü. Gaziantep'in Araban ilçesi Turgut Özal Mahallesi Pansiyon Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğunda oynayan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Cihan, dengesini kaybederek zemin kata çakıldı. Ağır yaralanan minik Muhammed, 112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Gaziantep #araban #Bebek
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