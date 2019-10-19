14 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekti! "Taciz mi oluyor"
İstanbul'da otobüste telefonuyla 14 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekerken suçüstü yakalanan adama yolcular sert tepki gösterdi. Otobüste hengame yaşanırken kızın fotoğrafını çeken adam küstah bir şekilde, "Taciz mi oluyor? Özür diledim ya" dedi.
GENEL 19.10.2019, 11:51
İSTANBUL'DA bir otobüste telefonuyla 14 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı.Telefonunu göstermek istemeyen ve "Yaptıysam ne olmuş özür dilerim" diyen tacizciye tepki gösteren yolcular, suç duyurusunda bulundu.
"ÖZÜR DİLEDİM YA"
İstanbul'da bir otobüste yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde 14 yaşındaki genç kızın gizlice fotoğrafını çekti. O anda durumu fark eden yolcular adamı ifşa etti. İfşa olmasıyla birlikte şaşıran şahıs, "Yaptıysam ne olmuş, taciz mi oluyor? Özür diledim ya" dedi. Vatandaşların sert tepki gösterdiği adam için suç duyurusunda bulunuldu.
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