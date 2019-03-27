107 Gülen yapılanması mensubu Türkiye'ye iade edildi

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, yurt dışına çıkan Gülen yapılanması mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesine yönelik yapılan taleplerle ilgili açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı, Türkiye'nin 504 kişi hakkında 91 ülkeye iade talebi gönderildiğini kaydetti. Türkiye'ye getirilmesi sağlanan Gülen yapılanması mensuplarının sayısının ise 107 olduğunu belirtti. Gül iade başvuruları ile ilgili takibin sürdüğünü söyledi. Adalet Bakanı, Gülen yapılanması lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'ye yedi iade talebi gönderildiğini hatırlattı. Gül, iadelere ilişkin adli yardımlaşma taleplerinin Türkiye tarafından yerine getirildiğini aktardı. Türkiye'ye gelen ABD heyetinin 3 Ocak'ta yaptığı görüşmelere de değinen Gül, heyetin bazı kişileri dinlediğini belirtti ve heyete bununla ilgili gerekli yardımın yapıldığını kaydetti.

Türkiye iadeleri bekliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İadeyle ilgili, uluslararası iade hukukunun gereği tüm yönleriyle tamamlanmıştır. Bu saatten sonra asıl olması gereken iadenin gerçekleşmesidir" ifadesini kullandı. ABD Adalet Bakanlığı görevine getirilen mevkidaşı William Pelham Barr'a gönderdiği tebrik mektubunda, Gülen'in iadesi konusuna da yer verdiğini aktaran Gül, "Seçim sonrası için de yeni ABD Adalet Bakanından, bu konuları görüşmek, ABD-Türkiye arasındaki adli iş birliği konusu ve diğer adli konuları konuşmak üzere randevu talebimiz oldu. Seçim sonrası randevu gerçekleşirse bunları yüz yüze görüşme imkanımız olacak" dedi.