1 çocuk annesi kadına, kocasından akıllara zarar teklif
Ankara'da kocası tarafından öldüresiye dövülen talihsiz kadın, "Bana 'Sen bana kafa tutamazsın, kimsen yok' dedi. Uyguladığı şiddet yüzünden kaburga kemiklerim kırıldı" ifadelerini kullandı.
ANKARA'DA Gül E. "kuma" getirme teklifini reddettiği için boşandığı D.M. tarafından defalarca öldüresiye dövüldüğünü söyledi. Şiddete dayanamayan genç kadın boşandı. Hukuk mücadelesini sürdüren Gül E., yaşadığı dehşeti tüm çıplaklığıyla anlattı. İşte talihsiz kadının anlattıkları; Boşandığım D.M., aşçı olarak çalıştığı iş yerinde garson kadınla birlikte olmaya başlamış. Bu ilişkiden uygunsuz videolarını çocuklarımın göstermesiyle haberdar oldum. Videoları sorduktan sonra adamın içinden bir canavar çıktı. Bana 'kuma' getirme teklifinde bulundu. Kabul etmeyince şiddet uyguladı. Boşanmaya da yanaşmadı. Uyguladığı şiddet yüzünden kaburga kemiklerim kırıldı.
"AİLELER KIZLARININ ARKASINDA DURMUYOR"
Kadınların öldürülmesinde en büyük neden kendi aileleri. Aileler, kızlarının arkasında durmuyor. 'Gelinlikle gittin kefenle gel. Tek gittin tek gel, çocuğunla gelme' diyorlar. Çocuğunu bırakamayan kadın kurban ediliyor. D.M. de bana 'Sen bana kafa tutamazsın, kimsen yok' dedi."
YARALAMADAN CEZAEVİNDE
Gül E.'nin avukatı Fırat Bilici, Gül E.'yi döven eski eşi D.M.'nin silahla tehditten ve eşine karşı kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçundan cezaevinde olduğunu söyledi. Bilici, "Açmış olduğumuz boşanma davası neticesinde müvekkilimi bu sorunlu evlilikten kurtardık. Daha çok bu şekilde mağdur olmuş kadın var, onlar da kurtulsun" dedi.
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