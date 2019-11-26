1 aydır kayıp olan 58 yaşındaki adam, yasak aşk cinayetine kurban gitti

MÜGE Anlı'da dosyası araştırılan 58 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kayıp Turgut Özyürek, eşi Necla Özyürek'le birlikte Manisa Ahmetli'de yaşıyordu. Son dönemde kanser hastalığıyla mücadele verdiği bilinen Turgut Özyürek'in, eşi Necla Özyürek'in yasak aşkı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

PROGRAMDA ŞÜPHELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Dünki canlı yayına katılan kayıp Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek'in programda çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti. Necla Özyürek programdan sonra apar topar Manisa'ya dönmek istedi. Necla Özyürek'in durumundan şüphelenen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otogarda beklediği Necla Özyürek, otobüsten iner inmez gözaltına aldı.

ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜP ÖLDÜRDÜ

Necla Özyürek'in, 33 yaşındaki Hayrettin Atasoy'la, eşinin kayıp olduğu sırada birlikte yaşadığı iddia edilmişti. Necla Özyürek'e aşık olan Hayrettin Atasoy, evlenmek için Turgut Özyürek'i ormanlık bir alana götürüp öldürdüğünü itiraf etti.

Daha önce 7 kez evlenen Necla Özyürek'in ardından yasak aşk yaşadığı 33 yaşındaki Hayrettin Atasoy da Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"EŞİMİ ÖLDÜR YOKSA EVLENEMEYİZ"

Turgut Özyürek'i öldürdüğünü itiraf eden Hayrettin Atasoy ifadesinde Necla Özyürek'in "Ben kocamdan boşanmak istiyorum ama o benden boşanmak istemiyor. Boşanırsam eğer tarlalardan para alamam. Sen bunu öldür yoksa biz birlikte olamayız" dediğini iddia etti.