Gençler sağlam geliyor

AK Parti ile siyasetin yönünün ve tarzının değişmesi, beraberinde gençlik siyasetinin de kendi içinde değişmesine zemin hazırladı.

Ak Parti çatısı altında gençlere üst düzeyde değer verilerek gençliğin kolektif olarak siyasi kadrolara iradeleriyle katılımlarının önü açıldı.

Değişen siyaset tarzı neticesinde özgüveni gelişmiş, karar alabilen ve aldığı kararları uygulayabilen bir gençlik oluştu.

Gençlik siyasetinin Ak Parti ile birlikte yenileşen siyaset algısı içinde değer görme arayışı kurumsal kazanımlar olarak kendini ortaya koyma isteğine dönüşmüştür.

Böylece gençlik siyasetinde gönüllü yer alan gençler, siyaset ilişkilerinden başka sosyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını da gidermek için kendi tarzını daha da belirgin hale getirme mücadelesini vermiştir. Bu mücadele farkına varmadan refleks olarak geliştiğinden iki bin iki yılından itibaren yeni bir şekle bürünmüştür.

Ortaya çıkan yeni şeklin görüneceği en yakın tarih ikinci kez cumhurbaşkanının halk tarafından seçileceği seçim tarihi olan iki bin on dokuzdur.

Asıl bizler bu tarihten sonra gençliğin ayak seslerini daha da fazla duyar hale geleceğiz.

Bu noktada sadece Ak Parti odaklı da düşünmemek lazımdır.

Zira yerel siyaset bazında da, Alanya’ya siyasi partilere bakıldığında bir gençleşme yenileşme söz konusudur. Ak Parti'deki gençleşme eğilimlerine zaten önceki yazılarımda fazlasıyla yer vermiştim.

Bunun yanı sıra Alanya Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkan adaylığını açıklayan ve kulislerde başkanlığına kesin gözüyle bakılan Sayın Mehmet Can Karagöz de buna en büyük örnektir.

Böyle bir gençlik heyecanının ortaya çıkması aynı zamanda üst kuşakları da motive edecektir.

Ak Parti ile siyasal hayatımıza yer edinen “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!” algısı hayat bulacaktır.

Bunun yanı sıra Alanya da her geçen gün yeni bir hizmetle karsımıza çıkan siyasetçilerimizi yürekten alkışlıyorum.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ve açılışını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'in yaptığı "Aşevi" sosyal hizmet açısından oldukça önemliydi. İhtiyaç sahibi insanlara ulaşmayı amaç edinen bu tesis umarım gerçekten amacına ulaşır ve asıl hitap ettiği kişilerle buluşur.

Yine Alanya Teleferik sisteminin açılması da turizm açısından sevindirici gelişmelerden.

Açılışında da gördüğüm gibi gerçekten bu tesis siyaset üstü bir yatırım.

Fikri temellerinin eski Alanya Belediye Başkanı Sayın Hasan Sipahioğlu zamanında atılan bu tesisin anahtar teslimini ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yapmıştır.

Maddi manevi çok emek harcanan bu yatırım Alanya’nın tanıtımı açısından da oldukça faydalı olacaktır.

Henüz deneyimleyemedim ama en kısa zamanda gideceğim.

Ve açılışta Ak Parti İl Başkanı Sayın Rıza Sümer. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Aksoy, partilerin genel merkez başkan yardımcıları, partilerin ilçe başkanları STK başkanları ve daha birçok sayamadığım kişi katılım sağlamıştır.

Herkes A partisi B partisi demeden bu büyük tesiste emeği geçen herkesi tebrik edip onlara teşekkür etmiştir.

Alanya’mız için hayırlı olsun.

Bizler kavgaya değil hizmete açız.

Siyasetçilerin de bu bağlamda çalışmalarını her zaman destekleriz.

Unutulmamalıdır ki bütünü oluşturabilmek için puzzleın parçalarının birbiri ile uyumu tam olmalıdır.