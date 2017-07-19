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Yeni müdür göreve başladı

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Soner Özcan görevine başladı

Yeni müdür göreve başladı

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Soner Özcan görevine başladı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 23:24
Yeni müdür göreve başladı
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GAZİPAŞA'DA yaklaşık 6 yıl görev yapan İşletme Müdürü Halil Kısacık'ın tayininin Muğla ili, Dalaman ilçesine çıkmasının ardından, boşalan Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevi yapan Mustafa Soner Özcan atandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) mezunu olan ve 22 yıldır çeşitli yerlerde görev yapan 49 yaşındaki Müdür Özcan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Gazipaşa'da görev yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Özcan, "Gazipaşa halkı sıcakkanlı ve cana yakın insanlar. Burada görev yaptığım süre boyunca mutlu olacağıma inanıyorum. İlçenin kendine özgüsü doğası da oldukça güzel görünüyor. İlçenin ormanlık alanı da fazla ancak el birliği ile doğamızı korumak için çalışacağız" dedi.
 

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Son Güncelleme: 19.07.2017 23:54
Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Orman İşletme MüdürüMustafa Soner Özcan
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