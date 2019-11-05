Üniversite mezunu genç kızın şüpheli ölümü

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu Selma A., ailesinin bahçeye çalışmaya gitmesi üzerine evde yalnız kaldı. Bir süre sonra eve dönen aile, kızlarını odasında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde buldu. Çığlıklar üzerine eve koşan komşular, durumu sağlık ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Selma A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Selma A., dün ikindi vakti Küçüklü Mahallesi, Gökçeler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Başlatılan soruşturma ise sürüyor.