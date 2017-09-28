Türel komşuda temel atacak

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan, ilçenin çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal organizasyonlara ev sahipliği yapacak Kültür Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. Sözleşmenin imzalanması ve yer teslimin ardından, 12 Haziran 2017'de start alan çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu konsept projeye uygun olarak ilerliyor. 1500 metrekarelik alana inşa edilecek büyük binanın temelini açtıklarını belirten Şantiye Şefi Oğuz Önoğlu "BELKAR ve MEDA İnşaat ortaklığında başlatılan çalışmalar yaklaşık 2 aydır devam ediyor. 3 küçük ve 1 büyük binamızı 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Geriye tiyatro salonu, sinema salonu ile havuzun bulunduğu daha büyük olan binamız kalacak. Proje kapsamında çalışmalarımız önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanacak. Projeyi, 420 iş günü içerisinde bitirmemiz gerekiyor, tamamlamak için yaklaşık 300 günümüz kaldı. Projeye uygun olarak yüzme havuzu, tiyatro salonları, konferans salonlarına kadar içinde her şey mevcut olacak. Yani bir Kültür Merkezi'nde olması gereken ne varsa burada da mevcut" dedi. Gazipaşa'nın sosyal ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapacağı belirtilen Kültür Merkezi Projesi'nde tiyatro salonu, havuz, buhar odası, aerobik salonu, 60 kişilik 2 adet cep sineması, kadınlar lokali, engelli mola yeri, yaşlı mola yeri, çocuk etkinlik alanı, ASMEK, AKBEM birimleri yer alıyor.

'ÇOK BÜYÜK EKSİKLİĞİ GİDERECEK'

Yapımı hızla devam eden Kültür Merkezi’nin ilçedeki çok büyük bir eksikliği gidereceğini belirten Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, "Yıllardır bitirilemeyen Gazipaşa Kültür Merkezi’ni Büyükşehir Belediyesi tamamlayarak, halkımızın hizmetine açacak. Gazipaşa’mıza çok amaçlı bir kültür merkezi kazandıracağız. Kültür merkezi 18 milyonluk bir proje ve içerisinde kapalı yüzme havuzu, 2 cep sinema, 650 kişilik tiyatro salonu, konferans salonları, toplantı salonları, yaşlı bakım evi bulunan konsept bir yapı olacak. 2018 yılsonuna bitirilerek hizmete açılması planlanıyor. Gazipaşa'nın çok büyük bir eksiğini giderecek kültür merkezi, 19 ilçe arasında inşaatına ilk başlanan projelerden biri. Gerçekten bu anlamda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e çok teşekkür ediyoruz. Kültür Merkezi, Türel'in Gazipaşa'ya verdiği değeri ve önemi gösteriyor.Türel, Kadınlar Plajı'nda olduğu gibi yine kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, projenin içinde özel kapalı yüzme havuzu yaptırıyor. Kültür merkezi projesinde, ilçemizin en büyük eksiklerinden olan 2 adet cep sinema ve tiyatro salonu da yer alıyor. Gazipaşa halkı ve gençlerinin sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri, insanlarımızı kültürel anlamda bir noktada toplayabileceğimiz bir kültür merkezi olacak. Gazipaşa'ya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

TÜREL TEMEL ATMAYA GELECEK

Kültür Merkezi'nin görsel projeleri ise büyük beğeni topladı. Türel'in önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek 'Gazipaşa Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı' olarak isimlendirilen Kültür Merkezi'nin temelini atacağı öğrenildi.