Trafik eğitimi sürüyor

GAZİPAŞA Jandarma Komutanlığı trafik personeli, okullarda öğrencilere trafik eğitimi veriyor. Gelecekte daha bilinçli ve kurallara uyan sürücülerin yetişmesi amacıyla eğitimlerine devam eden ekipler, Sarıağaç Mahallesi'ndeki Asarcık İlkokulu'nda 65 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Jandarma ekipleri tarafından 7-11 yaş grubu 65 öğrenciye, yayaların uyacağı kurallar, yolcuların uyacağı kurallar, bisiklet sürücülerinin uyacağı kurallar, genel trafik kuralları, trafik güvenliği konularında görsel ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.