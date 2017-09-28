Tapuda mutlu son

KOOPERATİF Başkanı Mevlüt Sönmez, yıllar önce kooperatiften dükkan satın alan esnafın tapu işlemlerinin gerçekleştirilemediğini belirterek "Esnafımız işyerini satın almış ancak tapusunu alamamış. Bizler de konuya el atarak gerekli işlemleri yaptık. Kooperatif binasının altında ve yan tarafta bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi’ne verilen binanın altında yer alan 9 işyeri sahibi esnafımızın hasreti bitti. 3 esnafımıza tapularını teslim ettik. 2 arkadaşımıza daha teslim edeceğiz. Geriye kalan 4 esnafımızın da en kısa sürede işlemlerini tamamlayarak, tapularını kendilerine teslim edeceğiz. Esnafımızın tapu sorunun çözülmesinde yardımcı olan ve ustalarımıza bu sevinci yaşatan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik'e teşekkür ederim" dedi.