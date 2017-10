Servisçilere ‘Kız öğrenci’ uyarısı

GAZİPAŞA Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen seminere Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, Şube Müdürü Hayri Sertgöz, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Başpolis Cebrail Altınsu, Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Savaş Karakurt ve servis şoförleri katıldı. Seminerde yaptığı konuşmada öğrenci taşımanın verdiği sorumlulukların bilincinde olunması gerektiğine vurgu yapan Milli Eğitim Müdürü Aktaş, "Her yıl yaptığımız gibi resmi ve resmi olmayan şoförlerimize yönetmeliğimiz gereği senede bir ya da iki kez seminer düzenliyoruz. Emniyet ve jandarmadan görevli arkadaşlarımızla birlikte gerekli bilgiler veriyoruz. Sizler de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ya da resmi olmayan servislerle eğitim hizmeti veriyorsunuz. Bugüne kadar kaza ve benzeri durumla karşılaşmadık. Özellikle sizlerden ricam, öğrencilerin sizlere emanet olduğunu unutmayın. Öğrencilerimizin aynı zamanda sizlerin çocukları olduğunu, eğitim faaliyetinde bulunduğunuzu ve çocuklarımızı kendi çocuğunuzmuş gibi görerek hareket etmenizi özellikle istiyorum.

SÖZLEŞMENİZ FESH OLUR

Bazı il ve ilçelerde kazalar oluyor, öğrenciler gayrı resmi araçlarla taşınıyor. Bu gibi durumlara dikkat etmelisiniz. Eğer ki gayrı resmi işlerle uğraşırsanız, örnek veriyorum, ihaleye girdiğiniz ya da bize bildirdiğiniz şoförlerin dışında araç ve şoförle yakalanırsanız ceza alırsınız. En önemlisi ise alkollü araç kullanmamanız gerekiyor. Bunun haricinde hal ve hareketlerimize, öğrencilerimize karşı davranışlarımıza dikkat edelim. Kız öğrencilerimizi mümkün mertebe ön koltuğa almayın. Yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Yanlış anlaşılacak herhangi bir tavır ve davranışta bulunmamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra araçlarımızın camlarında siyah film olmayacak. Varsa bile, yüzde 70 içerisi görünür şekilde olacak. Çünkü bu araç devletin işini yapıyor ve içerisinde nahoş bir olay olduğunda ki oldu daha önce, o nedenle bunlara da dikkat etmeliyiz. Araçlarımızda herhangi bir siyasi tavır, hareket, amblem istemiyoruz. Eğitimde siyasi hareket olmaz. Çocuklarımızın zaten çoğunluğu 18 yaşının altında olduğu için oy kullanma hakkı yok. Bu nedenle çocuklarımızın siyasi tavır ve hareketlerin içinde olmaması gerekir. Bununla ilgili müdürlüğümüze herhangi bir şikayet gelirse sözleşmenizi feshederiz, 1 veya 3 yıl boyunca ihaleye girmenizi yasaklarız. Araçlarımızın lastiklerine de kesinlikle dikkat etmeliyiz. Eski lastikleri değiştirmeliyiz. Bunun dışında diyelim ki rahatsızlandınız, bir başkasını yerinize geçirmeden önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirmeniz gerek. Ancak yine yerinize geçecek şoför aynı şartlara uymalı" dedi.

'ÖĞRENCİLER EMANETİNİZDİR'

Milli Eğitim Şube Müdürü Hayri Sertgöz ise yaptığı konuşmada, "Öncelikli olarak okul müdürlerimiz sizi denetlemekle yetkilidir. Bu anlamda okul müdürlerimize karşı sorumluluklarınız var. Onlar sizin öğrencileri, okula saat kaçta bıraktığınızı ya da öğrencileri saat kaçta aldığınızı bize bildirmekle görevliler. Özel ve resmi araçlarda Okul Servis Taşımacılığı Yönetmeliği'ne ve bizim yönetmeliğimize göre uyulması gereken kurallar var. Bu kuralların hepsine uymamız gerekir. Taşıdığınız öğrenci sayısı artabilir ya da azalabilir. Sayı arttığı zaman 'Taşımam' diyemezsiniz. Ancak 1-2 öğrenciyi de dışarıda bırakamazsınız. Fakat bu sayı 6-7'yi bulmamalıdır. En büyük sıkıntımız ise 1 araçta 2 hat taşınması. Kesinlikle tek araçla 2 hat taşıyamazsınız. Bunu yapan arkadaşlarımıza cezai işlem uygulandı. Özel servis şoförleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre de ağır şartlar getirildi. Hakkında soruşturma bulunan kişiler servis şoförlüğü yapamayacak. Araçlarınız kesinlikle 12 yaşından büyük olmamalıdır. Yönetmeliğe uygun olarak her türlü belgenizi hazır bulundurun ki, denetimlerde sorun yaşamayın. Öğrencilerimizi kesinlikle okullarımıza 08.00'den önce bırakmayın. Okula yetişmek ve öğrencileri bir an önce indirmek için hızlı kullanıldığına dair şikayetlerde aldık. Bu konuda şikayet gelen okullarımızdan tutanak istiyoruz. Hakkınızda cezai işlem uygulanabilir. Göreviniz, öğrencilerimizi zamanında getirip zamanında götürmektir" diye konuştu.