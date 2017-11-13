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Servetini Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bıraktı

Gazipaşa’da hiç evlenmeyen Mehmet Şevki Metin, hayatı boyunca biriktirdiği yaklaşık 1.5 milyon TL değerindeki gayrimenkul ve nakit birikimini Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gazipaşa Şubesi'ne bağışladı

Servetini Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bıraktı

Gazipaşa’da hiç evlenmeyen Mehmet Şevki Metin, hayatı boyunca biriktirdiği yaklaşık 1.5 milyon TL değerindeki gayrimenkul ve nakit birikimini Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gazipaşa Şubesi'ne bağışladı

13 Kasım 2017 Pazartesi 21:50
Servetini Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bıraktı
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GAZİPAŞA’DA yaşayan Şevki Metin, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan 35 dönüm arazi, Yeni Mahalle'de bulunan 1,2 dönüm arazisi ile 5 katlı bina ve bir miktar parası olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon lirayı ADD Gazipaşa Şubesi'ne bağışladı. Arazilerin bulunduğu Yeşilyurt Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Şevki Metin'in ölmüş yakınlarının ruhları için ADD, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuttu. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ve AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Yakup Pişkin'in de katıldığı programda Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve Metin'in yakınları için dua edildi. Duanın ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Yemekten sonra davetliler Metin'in bağışladığı araziyi gezdi. Burada bir açıklama yapan ADD Gazipaşa Şube Başkanı Fehmi Tuncer, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün 79'uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlediklerini, bu programda hem Atatürk hem de söz konusu araziyi kendilerine bağışlayan Mehmet Şevki Metin'in ölmüşlerinin ruhu için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okuttuklarını söyledi. Araziye ADD Gençlik Kampı kurmak istediklerini belirten Tuncer, bunun Türkiye'de bir ilk olacağını söyledi. ADD'nin böyle bir kampının olmadığını belirten Tuncer, "Şu ana kadar 60 bin TL harcadık ama yaklaşık 150 bin lira masrafımız olacak. 35 dönüm arazinin üç dönümüne gençlik spor merkezi yapacağız. Bunun içinde halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, tırmanma duvarı, kaykay ve oyun alanları olacak. 50 kişi barınabilecek. Gölet ve havuz olacak. 16 dönümüne de ceviz ekeceğiz. 2018 yılının yazına kamp yerimizi hazır edeceğiz" dedi. Tuncer, "Şevki amca bize 80 yıllık birikimini bağışladı. Kendisi hiç evlenmemiş. Bağışladığı gayrimenkul ve nakit paranın değeri yaklaşık 1.5 milyon lira" diye konuştu. Atatürk'ün sadece ADD'nin malı olmadığını, tüm Türkiye'ye mal olmuş bir kişilik olduğunu belirten Tuncer, "Gazipaşa'ya verdiğimiz hizmet, güven ve Atatürk sevgisi nedeniyle halkımız derneğimize bu yönde bir teveccühte bulunuyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şevki Metin
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