Şenlik heyecanı

GAZİPAŞA'YA 55 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Günnercik Yaylası'nda gerçekleştirilecek 2. Günnercik Yayla Şenliği 2-4 Ağustos günlerinde yapılacak. Atatürk siluetinin de görüldüğü Günnercik Yaylası'nda Gazipaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek şenlik, 3 gün sürecek. Günnercik Yayla Şenliği'nde vatandaşlar yaylada kamp kurma imkanı bulacak. Şenlik kapsamında 3 Ağustos Cumartesi Türk Halk Müziği sanatçısı Özlem Özdil'in yanı sıra yerel sanatçılar konser verecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selçuk Özdemir, yöresel ve geleneksel oyunların sergileneceği şenlik hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da "Yayla kültürü, Gazipaşa'da önemli. Bunu herkese tanıtmak istiyoruz. 3 gün sürecek şenliğimiz Yörük göçüyle başlayacak. Yarışmalar, kamp ateşi, ücretsiz kamp alanları, stantlar, çadırlar, eğlence alanları geleneksel oyunlar, yöresel halk oyunları, sürpriz sanatçılar, off-road gösterileri, enduro gösterileri yer alacak. Torosların zirvesinde doya doya bir şenlik olacak" dedi.