Sendikadan davet

KAHVAALTI 30 Eylül Cumartesi günü 09.30-12.00 saatleri arasında İskele Spor Tesisleri'nde (Kavaklık) gerçekleştirilecek. Türk Eğitim Sen Gazipaşa Şube Başkanı Ali Tan "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz kahvaltı programımızı bu yıl 30 Eylül Cumartesi günü yapacağız. Üyelerimizin katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte katılımın fazla olmasını bekliyoruz. Yeni üyelerimiz ve mevcut üyelerimizle birlikte tanışma, kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı yapacağız. Türk Eğitim Sen Ailesi olarak kahvaltımıza tüm üye arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

