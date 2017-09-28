Sendikadan davet

KAHVAALTI 30 Eylül Cumartesi günü 09.30-12.00 saatleri arasında İskele Spor Tesisleri'nde (Kavaklık) gerçekleştirilecek. Türk Eğitim Sen Gazipaşa Şube Başkanı Ali Tan "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz kahvaltı programımızı bu yıl 30 Eylül Cumartesi günü yapacağız. Üyelerimizin katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte katılımın fazla olmasını bekliyoruz. Yeni üyelerimiz ve mevcut üyelerimizle birlikte tanışma, kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı yapacağız. Türk Eğitim Sen Ailesi olarak kahvaltımıza tüm üye arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.