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Polis uyardı: Hırsızlara dikkat

Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılının ilk 10 aylık döneminde kendi sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olayları ile ilgili istatistikleri açıkladı

Polis uyardı: Hırsızlara dikkat

Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılının ilk 10 aylık döneminde kendi sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olayları ile ilgili istatistikleri açıkladı

09 Kasım 2017 Perşembe 21:29
Polis uyardı: Hırsızlara dikkat
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GAZİPAŞA İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2017 yılının 1 Ocak-31 Ekim tarihlerini kapsayan 10 aylık döneminde, 843 olay meydana geldi. Bu olaylardan 195'i taksirli adam yaralama, 136'sı kasten yaralama, 7'si cinsel taciz, 43'ü açıktan hırsızlık, 28'i bisiklet hırsızlığı, 6'sı hayvan hırsızlığı, 3'ü oto hırsızlığı, 2'si otodan hırsızlık, 11'i mala zarar verme, 38'i trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 5'i uyuşturucu madde ticareti yapma ve 369'u diğer suçlardan oluştu. Bu arada 2017 yılının ilk 7 ayında meydana gelen toplam 24 hırsızlık olayının, 10 ayın sonunda 82'ye yükselmesi de dikkatlerden kaçmadı. Gazipaşa'da 2017 yılının 7 aylık döneminde 13 evden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı ve 10 motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 24 hırsızlık olayı meydana gelmişti.
GÜVENLİK VE HUZUR
Gazipaşa'nın güvenliğini sağlamak ve halkın huzur içinde yaşaması için gece-gündüz çalıştıklarını belirten İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, "Kendi sorumluluk bölgemizde kamu düzeninin muhafaza edilmesi, asayişin sağlanması, can ve mal güvenliğinin temini, suçun önlenmesi ve suç işleyenlerin yakalanarak adalete teslim edilmesi yönünde insan merkezli çalışma vizyonu ile faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.

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Emniyet MüdürlüğüMeydana
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