Polis Haftası böyle kutlandı

GAZİPAŞA Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kaymakam Nurullah Kaya, Cumhuriyet Savcısı Göktuğ Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Savcısı Esra Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Levent Elmas, Belediye Başkanı Adil Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, daire amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis teşkilatı mensupları ve aileleri katıldı.

Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. İl Emniyet Müdürlüğünün mesajını polis memuru Hasibe Candaz okudu. Törenin ardından Emniyet Müdürü Ilgaz tebrikleri kabul etti. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kokteyl verildi. Kokteyl sonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne lojistik destek sağlamak amacıyla kurulan 'Halkın Huzurunu Sağlama ve Yaşatma Derneği' tarafından alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlanan araç ve motosikletin teslimi yapıldı. Emniyete destek veren vatandaşa plaket verildi ve araçlar için kurban kesildi.