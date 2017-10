'Onları odamdan kovdum'

GAZİPAŞA Belediyesi Ekim Ayı Devam Meclisi, 2018 yılı gelir-gider tahminlerinin görüşülmesi için toplandı. Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen oturuma, Ak Partili Meclis üyesi İbrahim Tuncer, Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Veli Arslan ve Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İlker Erdoğan mazeret göstererek katılmadı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2018 yılı gelir-gider tahmini bütçesi 36 milyon TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl tepkilere neden olan 9 milyon TL'lik özel kalem bütçesinin 6 milyon 625 bin TL'ye düşürülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Belediye Başkanı Adil Çelik "Gönlümüz ister ki gerçekleştirme oranımız yüzde 100 olsun ama 2014'te bütçeyi devraldığımızda, 2013 yılında yapılan bütçe 34 milyondu. Gerçekleşme oranı 19,6 milyondu. 2014'te aynı bütçeyi koruduk. 2014 yılıyla birlikte otogar, hal ve su gelirlerimiz Büyükşehir'e geçti. Su gelirinin gitmesiyle birlikte 88 milyon da borç

devrettik. Bütçemizden yaklaşık 2014 yılında 5,5-6 milyon gibi bir gelirimiz hal ile birlikte gitmesine rağmen biz o yıl 19 milyonda bütçeyi diredik.

KOMBİ NE ÖZGENÇ'İN, NE DE BENİM SUÇUM

2015, 2016 ve 2017'de bu rakam 23 milyonlara kadar çıktı. Gerçekleşme oranımız her sene biraz daha yükseldi. İnşallah bu sene de yapmış olduğumuz bütçeye yaklaşma oranımız çok daha yüksek olur. Bizden önceki bütçelerde hep bir yerler satılmış. Bizden önce 10 mahalleye hizmet etmekte zorlanan bir belediye vardı. Şimdi 53 mahalleye hizmet veriyoruz. 2-2,5 milyon açık çok da fazla bir şey değil. Fener mesire alanında gözle görülür çok bir iş yapmadık. Sadece taşlar kırıldı, duvarlar örüldü ve oranın bize şu anda maliyeti 700-800 bin lirayı buldu. Hiç görünmeyen Zeytinada Mahallesi'nde bir su sözüm vardır. Maliyeti 200 bin lirayı geçti. 4 kuyu vurduk ve maliyeti 500 bin lirayı geçecek. Aslında çok sıkı ekonomi de yapıyoruz. Fakat geçmişten gelen sıkıntılarımız özellikle KOMBİ bizi çok aştı. Burada kimseyi suçlamıyorum. KOMBİ ne Cemburak Özgenç'in, ne benim, ne de sizlerin suçu ama çok sorun yaşadık. Davalar bitti, son bir kaç dava kaldı. İnşallah onları da bitireceğiz.

'MEMUR 6 BİN TL ALIYOR'

Bunun yanında benim gözümde tasarruf yapacağımız nokta personel giderleridir. Asla kimsenin aldığı parada gözüm yok. Biz geldiğimiz zaman 100 küsur olan kadrolu işçiyle, memur maaşının 6 bin lira olduğu bir yerde çark çevrilemez. Hepiniz işverensiniz. Hiç yanınızda 6 bin lira verip çalıştırdığınız elemanınız var mı? 5 bin lira ya da 4 bin 500 lira verdiğiniz elemanınız var mı? Yok. Bunu derken onların aldıkları parada asla gözüm yok, bunu hep söylüyorum. Ancak bu çarkı o maaşlarla döndürme şansımız yok. Dışarıda işverenler çalışanına 2 bin 500 lira veriyorsa, bin 400'ünü yatırıyor, üstünü açıktan veriyor. Bizim bu maliyetlerimizi düşürmemiz gerekiyor. 100 küsur kadrolu memur ve işçimizden 74'lere düştük. Ülkesini seven, ilçesini seven herkes emekliye ayrılıp belediyeyi rahatlatması gerekiyor. Biz emekli olanlarımızın yerine oğlunu veya kızını taşeron olarak alalım dedik. Kimisi kabul etti, kimisi istemedi, kimisinin de şartları uymadı. 3 bin 500 lira elinize para geçiyor. Emekli olunca 2 bin 100 lira elinize maaş geçiyor. Kişinin evde çocuğu oturuyor ve genellikle depresyonda oluyor. Emekli olduğunuzda yerinize oğlunuz geldiğinde bin 400 lira da o alacak, hem oğlunuz iş bulacak, hem de eve giren para artacak. Kimseyi bunun için zorlamıyoruz fakat ülkesini seven, ilçesini seven insanlar bu belediyeyi rahatlatsın. Benim kimseyle şahsi bir sorunum yok. En büyük gider kalemimiz budur. Sözlerim çarpıtılmasın ancak 20 yıl boyunca emek vermişsen ve süresi dolmuşsa el vicdan yapıp belediyenin önünü açması gerekmektedir. Bizim yaptığımız yanlışlar bizden sonraki nesillere ceza olarak kalıyor. Onun için fevri şahsi düşünceler değil belediyeyi rahatlatacak şeyler yapmamız gerekmektedir.

'49 BİN KİŞİYİ MUTLU ETMEYE GELDİK'

Yoksa biz geldik gidiyoruz. Doğruyu konuşalım. Cem Bey KOMBİ'den çok çekti. Hep beraber çekiyoruz. Keşke KOMBİ'ye ödediğimiz paralar bugün Gazipaşa Belediyesi'nin cebinde kalsaydı. Bugünkü reel rakamlarla KOMBİ'ye 30-40 milyon lira ödedik. Ancak o KOMBİ'yi Gazipaşa'nın başına bela edenler hala utanmadan sokaklarda gezebiliyor. Bunlar kendilerini çok iyi biliyor ve odamdan kovduğum, 'Bu belediyeye gelmeyin' dediğim insanlar var. Şahsi bir sorunum yok ancak Gazipaşa'nın geçmişini ve geleceğini kararttıkları için kovdum. Çocuğunuz çalışırsa karnesi iyi olur ve üniversiteyi kazanır. Bizim notumuz da yaptığımız parklar, bitirdiğimiz 18'ler, sıcak asfalt çalışmalarımız, köy konaklarımız, ödediğimiz borç, bıraktığımız araçtır. İnşallah ben şuna inanıyorum. Bu meclis, bizden sonraki gelecek insanların kıramayacağı rekorlara ulaşarak gidecek. Dolayısıyla en büyük giderin personel giderleri olduğunu düşünüyorum. Biz 100 kişiyi, 50 kişiyi mutlu etmeye gelmedik. Biz 49 bin kişiyi mutlu etmeye geldik" diye konuştu.

BÜTÇEDEN BİRİMLERE AYRILAN PAYLAR

2018 yılı tahmini bütçede; Özel Kalem'e 6 milyon 625 bin lira, Yazı İşleri Müdürlüğü'ne 270 bin lira, Fen İşleri Müdürlüğü'ne 10 milyon 670 bin lira, Mali Hizmet Müdürlüğü'ne 4 milyon 50 bin lira, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne 4 milyon 800 bin lira, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne 2 milyon 310 bin lira, Zabıta Müdürlüğü'ne 1 milyon 315 bin lira, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne 1 milyon 310 bin lira ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne 4 milyon 650 bin lira tahmini gider bütçesi ayrıldı. 2018 yılı Gelir-Gider Tahmini Bütçesi oy birliği ile kabul edildi.