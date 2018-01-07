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Mustafa Şahin 11'inci kez seçildi

Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası'nda 30 yıldır başkanlık görevini yürüten Mustafa Şahin, yapılan genel kurulda 11'inci kez seçildi

Mustafa Şahin 11'inci kez seçildi

Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası'nda 30 yıldır başkanlık görevini yürüten Mustafa Şahin, yapılan genel kurulda 11'inci kez seçildi

07 Ocak 2018 Pazar 22:26
Mustafa Şahin 11'inci kez seçildi
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GAZİPAŞA Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası'nın 11'inci olağan genel kurulu Gazipaşa Şoförler Odası Düğün Salonu'nda yapıldı. Kongreye, Kaymakam Nurullah Kaya, Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, diğer oda başkanları ve siyasi parti temsilcileriyle esnaf katıldı. Başkanlık divanının seçilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu ibra edildi. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Yapılan seçimde 435 delegenin 262'si oy kullandı. 1 zarfın boş çıktığı seçimde 261 oyun tamamını alan Mustafa Şahin 11'inci kez başkan seçildi. Mustafa Şahin'in yönetiminde Hasan Tuncel, Halil Koç, Muhsin Yaman, Ahmet Tekin, Şefik Belen, Kemal Aksoy yer aldı. Denetim kuruluna ise Ahmet Nazif Kalaycı, Tefik Aksoy ve Numan Gül seçildi. Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Şahin, odaya hizmette bulunan esnafa, Kaymakam Nurullah Kaya'ya ve Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca'ya plaket takdim etti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Gazipaşalı şoförler Muhsin Yaman ve Halil Koç'a teşekkür belgesi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf OdasıMustafa Şahin
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