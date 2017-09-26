Müftüden kayıt çağrısı

ÖĞRENCİLER ilk gün öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımanın yanı sıra çeşitli oyunlar oynayarak kursa alışmaya çalıştı. Kurslara kayıt işlemleri 1 Ekim tarihine kadar devam edecek. Ayrıca çocuklarını kursa kayıt yaptırmak isteyen veliler, çocuğunun kimliği ile tam gün veya yarım gün isteğine göre kurslara başvurarak kayıt işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Gazipaşa Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya “Toplumumuzun geleceği olan 4-6 yaş grubu çocuklarımızın yetişmesinde, şahsiyetlerinin oluşmasında, sosyal ve kültürel kimlik gelişimlerinde, dini ve ahlaki eğitimlerine katkı sunma noktasında 4-6 yaş grubu Kuran kurslarımız oldukça önem arz ediyor. Çocuğun dini nitelikli bilgi ve merakının cevapsız bırakılması veya gelişi güzel bir şekilde cevaplandırılması da ileriki yaşlarda din ile alakalı bir takım olumsuz düşünce ve davranışların oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla çocuklarımızın ihtiyacı olan dini eğitiminin pedagojik ilkeler çerçevesinde ehil insanlar tarafından verilmesi gerekiyor. Bizler bu bilinçle hareket ederek 4-6 yaş grubu Kuran kurslarımızda '4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu Öğreticisi' sertifikasına sahip Kuran kursu öğreticilerimizi görevlendiriyoruz.

YARIM VE TAM GÜN KAYIT İMKANI VAR

4-6 yaş grubu Kuran kurslarımızda minik yavrularımıza Allah’ın kelamını, Peygamber Efendimiz’in sünnetinin ve ahlakının yanı sıra kısa sureleri, kısa duaları, Kuran alfabesini öğretiyoruz. Ayrıca kolaylık olması açısından ilahiler eşliğinde İslam’ın şartlarını, imanın şartlarını, İslam’ın görgü ve kurallarını öğretiyoruz. Birçok etkinliği oyun eşliğinde gerçekleştirmelerini sağlıyor, boyama gibi etkinliklerle el becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Kuran kurslarımızda eğitim-öğretim hizmetlerini sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütüyor, kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilerek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösteriyoruz. Amacımız çocuklarımızı Peygamberi bir metotla ayet ve hadis ışığında yetiştirmektir. Onlara Kuran'ı öğretmek ve onun içindekiler ile de amel etmelerine öncülük etmek. Çocuklarımıza sağlıklı bir din eğitimi verebilmek için anne babanın da çocuk üzerinde önemli bir etkisi var. Bu noktada velilerimizden ricamız 4-6 yaş grubu yavrularımızı kurslarımıza çocuklarını kayıt yaptırmaları. Bu yıl Kurslarımızda tam gün imkanı da sunuyoruz. Dileyen velilerimiz tam gün veya yarım gün şeklinde çocuklarını kayıt yaptırabilir. Söz konusu eğitimin istenilen seviyede yürütülmesinde başta fedakâr öğreticilerimiz olmak üzere velilerimizin de destekleri önemli rol oynamaktadır. Bu noktada velilerimiz evlerinin de bir okul olduğunu asla unutmamalı. Eğitim öğretim dönemi boyunca çocuklarının öğretmenleriyle daima irtibat halinde olmalıdırlar. Eğitimin, çocuklarımıza sadece bilgi yüklemekten ibaret olmadığı bilinciyle hareket edilmeli. 'Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir miras bırakmamıştır' hadisi gereği evlatlarımızın istikbali kadar, onların iyi ve faydalı birer insan olarak yetişmeleri için de gayret gösterilmeli. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, tüm öğretici ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.