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Müdürden ‘Terör İhbar Hattı’ uyarısı

Gazipaşa Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, vatandaşları 140 Terör İhbar Hattı hakkında bilgilendirdi

Müdürden ‘Terör İhbar Hattı’ uyarısı

Gazipaşa Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, vatandaşları 140 Terör İhbar Hattı hakkında bilgilendirdi

04 Ekim 2017 Çarşamba 23:25
Müdürden ‘Terör İhbar Hattı’ uyarısı
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EMNİYET Müdürü Tayfun Ilgaz, terörle mücadele çerçevesinde yapılacak ihbarlara ilişkin daha etkin ve hızlı çalışma yürütülebilmesi amacıyla mevcut ihbar yollarına ilave olarak kurulan 'Alo 140 Terör İhbar Hattı'nı hatırlattı. 30 Ekim 2015 tarihinde kurulan 'Alo 140 Terör İhbar Hattı'nın aktif olarak çalıştığını ifade eden Müdür Ilgaz, "Terör olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik vatandaşlarımızdan alınan ihbarlar terörle mücadelede kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara büyük katkı sağlamaktadır. Etkin ve kararlı bir şekilde yürütülen terörle mücadele sürecinde vatandaşlarımızca yapılan ihbarlar sonucunda çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilerek önemli miktarda silah/mühimmat, patlayıcı madde ve bomba yapım malzemesi ele geçirilmiş ve böylelikle olması muhtemel bir çok terör eyleminin önlenmesi sağlanmıştır. İhbar bizzat, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, Emniyet/Jandarma birimlerine, yurtdışında elçilik ve konsolosluklara ve tüm yurtta 155 ile 156 ihbar hatlarına da yapılabilmektedir. Vatandaşlarımızın terörle mücadeleye yönelik duyarlılık ve farkındalıklarının yanı sıra ‘Alo 140 Terör İhbar Hattı’nın da bilinirliği oldukça önemli. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak jandarma ve emniyet ekipleri anında bilgilendirilecektir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Terör İhbar HattıGazipaşa Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz
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