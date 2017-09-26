Mezarlıklar artık daha ulaşılabilir

EKMEL Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması yapan ekipler, mahalle mezarlığı önünde bulunan yol ile mezarlık içine de sıcak asfalt döktü. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, mahalle sakinlerinin mezarlık içinde ulaşımlarını kolaylaştırmak adına yollarda iyileştirme çalışması yaptıklarını belirti. Çelik, "İlçe genelinde ulaşabildiğimiz her mezarlıkta temizlik, parke ve asfalt çalışması yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda dün Ekmel Mahalle Mezarlığı'nın içini ve önünü sıcak asfaltla kapladık. Mezarlığımız daha iyi bir görünüme kavuştu. Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.