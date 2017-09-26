Mezarlıklar artık daha ulaşılabilir

EKMEL Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması yapan ekipler, mahalle mezarlığı önünde bulunan yol ile mezarlık içine de sıcak asfalt döktü. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, mahalle sakinlerinin mezarlık içinde ulaşımlarını kolaylaştırmak adına yollarda iyileştirme çalışması yaptıklarını belirti. Çelik, "İlçe genelinde ulaşabildiğimiz her mezarlıkta temizlik, parke ve asfalt çalışması yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda dün Ekmel Mahalle Mezarlığı'nın içini ve önünü sıcak asfaltla kapladık. Mezarlığımız daha iyi bir görünüme kavuştu. Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.