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Meydanda terlediler denizde serinlediler

Gazipaşa’da düzenlenen Gazipaşa Lamos Arena Karakucak Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz de Gazipaşa'daydı

Meydanda terlediler denizde serinlediler

Gazipaşa’da düzenlenen Gazipaşa Lamos Arena Karakucak Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz de Gazipaşa'daydı

22 Nisan 2018 Pazar 23:01
Meydanda terlediler denizde serinlediler
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AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ve çok sayıda güreşseverin katıldığı yarışlar saat 10.00'da başladı. Akşam saatlerine kadar süren güreşlerde terleyen güreşçiler, 20 metre ilerideki denizde serinledi. 
Denizde serinleyen Sakarya'dan güreşe katılan güreşçi Adem Altun, "Güreştik, yorulduk. Karakucak güreşleri yapıyoruz. Hava çok güzel, yorgunluğumuzu denizde atacağız. Güreşler bittiğinde buralar dolar" dedi. 
Kocaeli'den güreşlere katılan Abdulhamit Altun da, "Hava çok güzel. Ali Gürbüz Serhat Gökmen gibi başpehlivanlar var burada. Ben de başaltında güreşiyorum. Denize serinlemeye geldik" diye konuştu. Tarsus'tan güreşlere katılan ve müsabakada yenilen Hasan Avşar ise, "Güreştik, yenildik ama deniz güzel denize giriyoruz. Burası güzel" dedi. 
Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, güreşçilerin çimde terlediğini ancak yazdan kalma bir gün yaşadıklarını belirterek, "Çok güzel bir hava var. Şuan denize girenler var. Huzuru arayanları sessiz cennet Gazipaşa'ya bekliyoruz" diye konuştu. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya da 2000 yıllık tarihi geçmişi olan Lamos Güreşlerini Selinus Sahilinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Belediye başkanımızın himayesinde bu organizasyonu yapıyoruz. Her geçen gün ilgi artarak devam ediyor. İnşallah geliştirerek devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum" dedi. 

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