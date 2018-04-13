Mehmet Şevki Metin Dualarla anıldı

İHSAN Oğuz İş Merkezi önündeki yeşil alanda, okunan Yasin-i Şerif'le başlayan programda M. Şevki Metin için dualar edildi. Mevlit törenine katılanlara okunan mevlidin ardından, yemek ikramı yapıldı. Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden partili Şevki Amca için mevlit programı düzenlediklerini belirten CHP İlçe Başkanı Ömer Güven "6 Şubat 2018’de yaşamını kaybeden Mehmet Şevki Metin amcanın vefatının 52’nci günü dolayısıyla mevlit okuttuk. Rahmetli Şevki amcamız partimizin en yaşlı üyesiydi. Bize vasiyetleri vardı. Ben öldükten sonra neyim varsa siz yapın demişti, yakında mezarını da yapacağız. Bu bir birlikte olma, sahip çıkma olayıdır, biz bunu yaptık. Emeği geçen ve programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.