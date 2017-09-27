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Listeler askıya çıktı

CHP Gazipaşa İlçe Teşkilatı, 10-21 Eylül tarihleri arasında 53 mahallede gerçekleştirdiği seçimlerde, 160 kongre ve 200 önseçim delegesini belirledi

Listeler askıya çıktı

CHP Gazipaşa İlçe Teşkilatı, 10-21 Eylül tarihleri arasında 53 mahallede gerçekleştirdiği seçimlerde, 160 kongre ve 200 önseçim delegesini belirledi

27 Eylül 2017 Çarşamba 22:55
Listeler askıya çıktı
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CHP Gazipaşa İlçe Başkanlığı, 5 Aralık'ta yapılacak ilçe kongresinde oy kullanacak olan delegelerin listesini parti binasında askıya çıkardı. Delege listeleri 3 gün boyunca askıda kalacak. Delege seçimlerini tamamladıklarını belirten CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven, "Sandık başına gelerek tercihini sandığa yansıtan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. İlçe kongremizde oy kullanacak 160 delegemiz ile 13 ilçe yönetim kurulunda yer alan üyelerimizin isimlerinin bulunduğu listeyi askıya çıkardık. 5 Aralık 2017 tarihinde yapacağımız ilçe kongremizin, partimiz, Gazipaşa’mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. CHP Gazipaşa ilçe kongresinde Başkan Ömer Güven'in yanı sıra oy kullanacak yönetim kurulu üyeleri şu şekilde sıralanıyor: Seher Başaran, Yusuf Çobanoğlu, Mehmet Ali Çağlar, Aşkın Çağlar, Yavuz Demir, Pakize Görgülüer, Mehmet Ali Kaya, Nebi Oğuz, Ali Üstün, Ergün Sönmez, Fazilet Sezer ve Bahattin Uygun.
DELEGE DAĞILIMI
CHP'de seçilen 160 delegenin 68'i merkez olarak tabir edilen Aydın (6), Bakılar (4), Cumhuriyet (7), Ekmel (3), Esentepe (3), Gazi (9), İstiklal (10), Koru(5), Yeni (7) ve Pazarcı (14) mahallelerinden seçildi. Pazarcı 14 delege ile en fazla delegesi bulunan mahalle olurken; Akoluk, Çimenbağ, Çörüş, Gökçesaray, Güneyköy, İnceğiz, Karçukur, Kızılgüney, Muzkent, Öznurtepe, Şahinler, Yenigüney ve Zeytinada mahallelerinin ise 1 er delegesi bulunuyor.  Merkezde, Pazarcı'yı 10 delege ile İstiklal, 9 delege ile Gazi mahalleleri takip ediyor. Kırsalda ise 7 delegesi bulunan Korubaşı Mahallesi öne çıkıyor. Korubaşı'nın ardından 5 delege ile Kahyalar, 4'er delegesi bulunan Beyobası, Beyrebucak, Çobanlar, Macar ve Sarıağaç mahalleleri sıralanıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
CHP Gazipaşa İlçe TeşkilatıÖnseçim
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