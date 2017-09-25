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Komşudan kantine rekor teklif

Gazipaşa'da ihaleye çıkarılan Avukat Kemal Akça İlköğretim Okulu kantininin aylık 6 bin 200 TL gibi rekor bir fiyatla kiraya verilmesi dudak uçuklatırken, bu yıl açılan Fen Lisesi kantini ise muhammen bedelini 3'e katladı

Komşudan kantine rekor teklif

Gazipaşa'da ihaleye çıkarılan Avukat Kemal Akça İlköğretim Okulu kantininin aylık 6 bin 200 TL gibi rekor bir fiyatla kiraya verilmesi dudak uçuklatırken, bu yıl açılan Fen Lisesi kantini ise muhammen bedelini 3'e katladı

25 Eylül 2017 Pazartesi 22:36
Komşudan kantine rekor teklif
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İHALEYE çıkarılan 5 okul kantininden 4'ü kiraya verilirken, 1'i elde kaldı. Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Gül başkanlığında oluşturulan komisyon huzurunda yapılan ihaleler 11.00-15.30 saatleri arasında yapıldı. Cumhuriyet Ortaokulu’nda 410 öğrenciye hizmet verecek ve muhammen bedeli 2 bin TL olan kantinini işletmek için yapılan ve 2 firmanın çekiştiği ihaleyi, Yurtsan Unlu Mamulleri İşletmecisi Cemil Yurtçu, aylık 2 bin 200 TL bedelle kazandı. Muhammen bedeli bin lira olan ve 320 öğrencisi bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nin (METEM) kantin ihalesini de bin 100 teklif veren Muhammet Aydın İlgen kazandı. 230 öğrencisi olan ve aylık 500 TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılan Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlk/Ortaokulu kantinine ise teklif veren olmadı. Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlk/Ortaokulu kantinin önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkarılacağı bildirildi. 
DUDAK UÇUKLATTI
Gazipaşa'da bu yıl eğitim öğretime başlayan Fen Lisesi kantin ihalesi saat 14.00'te yapıldı. 100 öğrenci üzerinden aylık 750 TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılan kantin için 4 kişi teklif verdi. İhaleyi, 2 bin 150 TL’ye çıkaran Hacerül Esved Aydın kazandı. 700 öğrenciye hizmet verecek ve muhammen bedeli bin 800 TL olan Av. Kemal Akça İlk/Ortaokulu kantini ihalesi ise büyük çekişmeye sahne oldu. Açık teklif usulü yapılan ihaleye 4 kişi katıldı. İhaleyi, aylık 6 bin 200 TL kira bedeliyle Erkut Boz kazandı. Erkut Boz, teklif ettiği bu rakamla aynı zamanda Gazipaşa’nın en pahalı kantin kirasını ödeyen kişi olma unvanını da elde etmiş oldu. Daha önce de Cumhuriyet'te benzer bir durum yaşanmış, Yurtsan Unlu Mamullerini temsilen ihale giren Hakime Ünal, 6 bin 100 TL teklif vermişti. İhalelerin sorunsuz şekilde tamamlandığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, ihaleyi kazanan firmaları tebrik ederek, bol kazançlar diledi. Tarafların anlaşması halinde kantin işletmeciliğinin sözleşme ile 10 yıla kadar uzatılabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaAvukat Kemal Akça İlköğretim Okulu
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