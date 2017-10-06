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Komşudan festivale davet

Gazipaşa Turizm Derneği (GATCED) Başkanı Bülent Kocabaş, 20 Ekim'deki 'Çekirdeksiz Nar Festivali'ne tüm vatandaşları davet etti

Komşudan festivale davet

Gazipaşa Turizm Derneği (GATCED) Başkanı Bülent Kocabaş, 20 Ekim'deki 'Çekirdeksiz Nar Festivali'ne tüm vatandaşları davet etti

06 Ekim 2017 Cuma 22:51
Komşudan festivale davet
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KOCABAŞ, "Kurtuluş Savaşı'nda Delibaş İsyanı'nda kendisini işgal ettirmeyen, teslim etmeyen ve isyanı bastıran, Kuvay-i Milliyeci duruşu nedeniyle bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün teklifi ile Selinti olan ilçenin ismi Gazi ünvanı ile payelenen, 21 Ekim 1921'de Gazipaşa olarak TBMM tarafından şereflendirilen ilçemizde bu büyük onuru yaşamanın huzuru, mutluluğu içindeyiz. 96'ıncı yıldönümünde bugünü 20 Ekim'de 'Çekirdeksiz Nar Festivali' ile kutlayan ilçemizi herkesin ziyaret ederek festivali görmesini ve sadece buraya özgü çekirdeksiz narı tatmalarını temenni ediyorum. Atatürk'ün ilçemize Gazipaşa ismini vermesinin onurlu yıldönümü 21 Ekim. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ve Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik başta olmak üzere festival komitesini kutluyorum" dedi.  

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Turizm DerneğiBaşkanı Bülent Kocabaş
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