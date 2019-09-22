Komşuda kan değişimi

GAZİPAŞA İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz’ın yerine Mehmet Akbıyık getirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun onayıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan tarafından bazı ilçe ve şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 51 rütbeli personelin yeri değiştirildi. Atamaları yapılan personele bitiminde yeni görev yerleri tebliğ edildi. Buna göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Furkan Satılmış Gediktaş, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne Orhan Tezcan, Medya Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne Oğuz Arslan, Spor Güvenliği Şube Müdür Yardımcılığı'na Hakan Akça, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Aşık, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Uğur Gülcü, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne İrfan Ağlamaz, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Akbıyık, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Cevdet Arıcı, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Suat Esin, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Caner Çiçek, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Deniz Yılmaz, Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Erkan Kaçar, Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Akbulut, Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne Fatih Kasapoğlu, Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Deniz Yılmaz, İbradı İlçe Emniyet Amir Vekilliği'ne Özgür Çağlayan, Gündoğmuş İlçe Emniyet Amir Vekilliği'ne Ali Arslan, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na Hüseyin Coşkun, Serik İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na Volkan Cansever atandı.