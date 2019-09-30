Komşuda iş kazası korkuttu
Gazipaşa'da dış cephede klima montajı yaparken dengesini kaybedip, 5 metreden beton zemine düşen işçi Murat Tercan yaralandı
Gazipaşa 29.09.2019, 23:49 30.09.2019, 00:16
OLAY, önceki gün saat 17.30 sıralarında İstiklal Mahallesi, Fahri Leylek Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın dış cephesinde klima motoru montajı yapan Murat Tercan, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Tercan'ın düştüğünü gören vatandaşlar, hemen yardımına koştu. Kolundan ve kafasından hafif şekilde yaralanan Tercan, yoldan geçen bir vatandaşın aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Murat Tercan taburcu edildi. Tercan'ın klima işiyle uğraşan bir esnafın yanında işçi olarak çalıştığı kaydedildi.
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