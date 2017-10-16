Komşuda festival var

GAZİPAŞA'DA 2 bin 250 dekarlık alanda ekilen ve 2 bin 150 dekardan meyve alınan çekirdeksiz nardan yıllık yaklaşık 3 bin 500 ton rekolte alınıyor. Çekirdeksiz nar, hasattan sonra Rusya'daki seçkin müşterileriyle buluşuyor. 20 Ekim Cuma günü başlayacak ve 2 gün sürecek festival hakkında bilgi veren Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik, festivalin bu yıl çok farklı ve renkli bir konseptte geçeceğini söyledi. Festivalin her yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanı olan "Gazipaşa" isminin 21 Ekim 1922 yılında ilçeye verilişinin yıldönümü dolayısıyla, bu günü içine alacak şekilde düzenlendiğini belirten Başkan Çelik, "Çekirdeksiz narımız ilçemizin önemli bir değeri. Bu eşsiz ve tamamen doğal ürünümüzü ülkemize ve dünyaya tanıtmak için düzenlediğimiz Çekirdeksiz Nar Festivali, aynı zamanda kurtuluş mücadelesinde Delibaş isyanlarının bastırılmasında büyük rol oynayan bölge halkını ödüllendirmek için bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından unvanı ile ödüllendirilişimizin yıldönümünü oluyor. Bu yüzden bizim için ayrı bir değere sahip" dedi. Çekirdeksiz Narın tamamen doğal bir ürün olduğunu dile getiren Başkan Çelik "Narımızı tadan bazı insanlar, 'Bunun genetiği ile mi oynadınız?' diye bize soruyor. Bu ürün tamamen doğaldır ve üzerinde hiçbir oynama yoktur. Aslında narın çekirdeği var ancak ağızda eriyen şeffaf bir yapısı olduğu için yok gibi algılanıyor. İlçemizin bile sadece bazı mahallelerinde yetişen bu nadide ürünü görmek ve tatmak isteyen herkesi 20-21 Ekim 2017 tarihlerinde düzenleyeceğimiz 8. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivaline bekliyorum" diye konuştu. Festivalin içeriği ile ilgili de bilgi veren Çelik, şunları söyledi: "Festivalin yerini bu yıl Atatürk Parkı olarak belirledik. Hava şartları el vermediği takdirde festival alanını her zamanki yerine yani fuar alanına alacağız. 20 Ekim Cuma günü kortej yürüyüşüyle başlayacak olan festivalimizi birçok yarışma ve etkinlikle renklendirmeyi amaçladık. 2 gün sürecek festivalimizin ilk gününde yerel sanatçılarımızın konseri olacak. İkinci gün ise ilçe kültürümüzün anlatıldığı, şiirlerin, türkülerin okunduğu bölümler olacak. Yine ikinci günün akşamında Sürpriz sanatçılarla konser devam edecek. İlçe halkımızın ve dışarıdan gelecek olan konuklarımızın festivalimizi beğeneceğini düşünüyorum."

