Komşuda festival heyecanı

GAZİPAŞA Belediyesi tarafından düzenlenen Çekirdeksiz Nar Festivali bu yıl Gazipaşa Kaymakamlığı, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının katkılarıyla gerçekleştirilecek. Komite festival alanını Gazipaşa Atatürk Parkı olarak belirledi. Hava şartları el vermediği takdirde festival her zamanki yeri olan fuar alanına alınacak. 20 Ekim'de kortej yürüyüşüyle başlayacak olan festival iki gün sürecek. Belediye Başkanı Adil Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanı olan 'Gazipaşa' isminin ilçemize verilişinin bu yıl 95'inci yıldönümünü kutlayacağız. Bu vesileyle ilçemizde icra ettiğimiz Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali'nin de 8'incisini düzenleyeceğiz. Gazipaşa Belediyesi bu yıl festivali, Gazipaşa Kaymakamlığı, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla birlikte düzenleyecek. Geçmiş yıllara nazaran daha renkli ve amacına uygun bir şekilde bu yıl bu festivali yapacağız" dedi.