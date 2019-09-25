Komşuda Emniyet Müdürü Akbıyık görevine başladı

MEHMET Akbıyık, "Gazipaşa'ya daha önce gelme fırsatım hiç olmadı ama insanları çok sıcakkanlı, misafirperver. Uzun yıllar kurum içerisinde birçok görev alanında hizmetler verdim. Gazipaşa'nın güvenli ve huzurlu bir ilçe olduğunu biliyorum. Bizler de bu huzur ve güvenliliğin devamı için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.