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Komşuda Emniyet Müdürü Akbıyık görevine başladı

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan 3. sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Akbıyık görevine başladı

Gazipaşa 25.09.2019, 17:41
Komşuda Emniyet Müdürü Akbıyık görevine başladı
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MEHMET Akbıyık, "Gazipaşa'ya daha önce gelme fırsatım hiç olmadı ama insanları çok sıcakkanlı, misafirperver. Uzun yıllar kurum içerisinde birçok görev alanında hizmetler verdim. Gazipaşa'nın güvenli ve huzurlu bir ilçe olduğunu biliyorum. Bizler de bu huzur ve güvenliliğin devamı için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

#Emniyet Müdürü Akbıyık
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