Komşuda Emniyet Müdürü Akbıyık görevine başladı
Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan 3. sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Akbıyık görevine başladı
Gazipaşa 25.09.2019, 17:41
MEHMET Akbıyık, "Gazipaşa'ya daha önce gelme fırsatım hiç olmadı ama insanları çok sıcakkanlı, misafirperver. Uzun yıllar kurum içerisinde birçok görev alanında hizmetler verdim. Gazipaşa'nın güvenli ve huzurlu bir ilçe olduğunu biliyorum. Bizler de bu huzur ve güvenliliğin devamı için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1